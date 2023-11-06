رئيس الأمن العام يقوم بزيارة تفقدية لمركز خدمة العملاء التابع للدفاع المدني بالمحرق

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- Akhbar Al Khaleej) قام الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية اليوم بزيارة تفقدية لمركز خدمة العملاء التابع للإدارة العامة للدفاع المدني في المجمع الأمني بمحافظة المحرق بمناسبة استئناف العمل فيه، حيث كان في استقباله العميد ركن علي الكبيسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، وكافة مدراء الإدارة.
وخلال الزيارة التفقدية أشاد رئيس الأمن العام بما يقدمه المركز من خدمات وتسهيلات للمواطنين والمقيمين، والتي تأتي تنفيذاً لتعليمات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لتقديم أفضل الخدمات الأمنية ومواصلة عمليات التحديث والتطوير، مشيراً إلى ضرورة مواصلة العمل لتعزيز الشراكة المجتمعية والتواصل مع كافة الفعاليات، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التوعية وتأمين السلامة العامة.
وأطلع رئيس الأمن العام خلال الزيارة على آلية سير العمل في المركز والتقنيات الحديثة التي يحتويها والتي تضمن سرعة خدمة المراجعين وإنهاء معاملاتهم، موجهاً إلى ضرورة مواصلة العمل للتحول الالكتروني، وتطوير الخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات بما يتماشى مع توجهات الحكومة، بالإضافة لضرورة مراجعة الاجراءات بشكل دوري لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وأعرب رئيس الأمن العام عن شكره وتقديره لمنتسبي مركز الخدمات ولجميع منتسبي الإدارة العامة للدفاع المدني على جهودهم وانضباطهم وعملهم المستمر لحفظ أمن وسلامة المجتمع، منوهاً لأهمية مواصلة الجهد والعطاء في خدمة الوطن، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.
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