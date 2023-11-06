رئيس الأمن العام يقوم بزيارة تفقدية لمركز خدمة العملاء التابع للدفاع المدني بالمحرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) قام الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية اليوم بزيارة تفقدية لمركز خدمة العملاء التابع للإدارة العامة للدفاع المدني في المجمع الأمني بمحافظة المحرق بمناسبة استئناف العمل فيه، حيث كان في استقباله العميد ركن علي الكبيسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، وكافة مدراء الإدارة.

وخلال الزيارة التفقدية أشاد رئيس الأمن العام بما يقدمه المركز من خدمات وتسهيلات للمواطنين والمقيمين، والتي تأتي تنفيذاً لتعليمات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لتقديم أفضل الخدمات الأمنية ومواصلة عمليات التحديث والتطوير، مشيراً إلى ضرورة مواصلة العمل لتعزيز الشراكة المجتمعية والتواصل مع كافة الفعاليات، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التوعية وتأمين السلامة العامة.

وأطلع رئيس الأمن العام خلال الزيارة على آلية سير العمل في المركز والتقنيات الحديثة التي يحتويها والتي تضمن سرعة خدمة المراجعين وإنهاء معاملاتهم، موجهاً إلى ضرورة مواصلة العمل للتحول الالكتروني، وتطوير الخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات بما يتماشى مع توجهات الحكومة، بالإضافة لضرورة مراجعة الاجراءات بشكل دوري لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وأعرب رئيس الأمن العام عن شكره وتقديره لمنتسبي مركز الخدمات ولجميع منتسبي الإدارة العامة للدفاع المدني على جهودهم وانضباطهم وعملهم المستمر لحفظ أمن وسلامة المجتمع، منوهاً لأهمية مواصلة الجهد والعطاء في خدمة الوطن، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.



