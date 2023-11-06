للسنة الثالثة على التوالي ((إيه إم بست)) تؤكد التصنيف الإئتماني الممتاز A لشركة جي.آي.جي الخليج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلنت جي.آي.جي الخليج، المزود الرائد لخدمات التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حصولها على تصنيف القوة المالية "A" (ممتاز)، والتصنيف الائتماني طويل الأجل "A" (ممتاز) من قبل وكالة التصنيف العالمية «إيه إم بست»، مع نظرة مستقبلية "مستقرة" تُمنح لهذا النوع من التصنيفات الائتمانية.

وتؤكد هذه التصنيفات الإيجابية نقاط القوة التي تتمتع بها جي.آي.جي. الخليج، وخصوصاً قوة ميزانيتها العمومية التي وصفتها الوكالة بـ "القوية جداً"، وسجلها الحافل بالربحية ونظام اكتتابها القوي، بالإضافة إلى قدراتها الكبيرة والمتطورة في إدارة المخاطر، وتُصنف الشركة ضمن شركات التأمين الخمس الأوائل في أسواقها الرئيسية: البحرين وعمان وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد نجحت جي.آي.جي الخليج في تعزيز استقرار عملياتها وأداءها الفني والتشغيلي في البحرين وعُمان وقطر والإمارات، عقب الاستحواذ عليها من قبل "مجموعة الخليج للتأمين" وتغيير علامتها التجارية إلى (جي.آي.جي)، وتُوج هذا الاستقرار بحصولها على تقييم عالٍ من قبل «إيه إم بست»، الوكالة العالمية المتخصصة بتصنيف التأمين والمعترف بها دولياً.







وقال بول أدامسون، الرئيس التنفيذي لشركة جي . آي . جي . الخليج : "نحن سعداء بالتقدير الذي تحظى به جي.آي.جي. الخليج على نحو مستمر من «إيه إم بست»، والذي يُعد دليلا ساطعاً على نجاح استراتيجيتنا لتحقيق التميز والتزامنا الراسخ تجاه عملائنا والمعنيين. وسنمضي قدماً في تسخير كافة طاقاتنا للارتقاء بعروضنا في مجال التأمين في جميع أنحاء منطقة الخليج."

وتعكس هذه التصنيفات المرتفعة لشركة جي.آي.جي الخليج أداءها المميز لعام 2022، والمتوقع أن يستمر خلال العام الجاري، الذي سيشهد حدثاً مهماً يتمثل بالاستحواذ المرتقب لشركة "فيرفاكس" على كامل أسهم شركة "كيبكو" (KIPCO) في "مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع" ("مجموعة جي.آي.جي الكويت")، الشركة الأم لـ جي.آي.جي. الخليج. وسيسهم هذا التحول الكبير في تعزيز المكانة الاستراتيجية لشركة جي.آي.جي الخليج في قطاع التأمين العالمي، من دون أن يؤثر ذلك على استراتيجيتها أو مستوى خدماتها عالية الجودة أو عملياتها.

كما تعكس الزيادة المخطط لها لاستثمارات شركة فيرفاكس، التي تنتشر فروعها في نحو 40 سوقاً عالمية، الثقة العالية بمستوى النمو في منطقة الخليج، الأمر الذي من شأنه الارتقاء بأداء جي.آي.جي. الخليج، مستفيدة من خبرات فيرفاكس العالمية في مجال التأمين على الممتلكات والحوادث وإعادة التأمين وإدارة الاستثمارات، لتحقيق إنجازات جديدة ونجاحات أكبر خلال السنوات القادمة.