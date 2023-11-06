للسنة الثالثة على التوالي ((إيه إم بست)) تؤكد التصنيف الإئتماني الممتاز A لشركة جي.آي.جي الخليج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت جي.آي.جي الخليج، المزود الرائد لخدمات التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حصولها على تصنيف القوة المالية "A" (ممتاز)، والتصنيف الائتماني طويل الأجل "A" (ممتاز) من قبل وكالة التصنيف العالمية «إيه إم بست»، مع نظرة مستقبلية "مستقرة" تُمنح لهذا النوع من التصنيفات الائتمانية.
وتؤكد هذه التصنيفات الإيجابية نقاط القوة التي تتمتع بها جي.آي.جي. الخليج، وخصوصاً قوة ميزانيتها العمومية التي وصفتها الوكالة بـ "القوية جداً"، وسجلها الحافل بالربحية ونظام اكتتابها القوي، بالإضافة إلى قدراتها الكبيرة والمتطورة في إدارة المخاطر، وتُصنف الشركة ضمن شركات التأمين الخمس الأوائل في أسواقها الرئيسية: البحرين وعمان وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد نجحت جي.آي.جي الخليج في تعزيز استقرار عملياتها وأداءها الفني والتشغيلي في البحرين وعُمان وقطر والإمارات، عقب الاستحواذ عليها من قبل "مجموعة الخليج للتأمين" وتغيير علامتها التجارية إلى (جي.آي.جي)، وتُوج هذا الاستقرار بحصولها على تقييم عالٍ من قبل «إيه إم بست»، الوكالة العالمية المتخصصة بتصنيف التأمين والمعترف بها دولياً.
وقال بول أدامسون، الرئيس التنفيذي لشركة جي . آي . جي . الخليج : "نحن سعداء بالتقدير الذي تحظى به جي.آي.جي. الخليج على نحو مستمر من «إيه إم بست»، والذي يُعد دليلا ساطعاً على نجاح استراتيجيتنا لتحقيق التميز والتزامنا الراسخ تجاه عملائنا والمعنيين. وسنمضي قدماً في تسخير كافة طاقاتنا للارتقاء بعروضنا في مجال التأمين في جميع أنحاء منطقة الخليج."
وتعكس هذه التصنيفات المرتفعة لشركة جي.آي.جي الخليج أداءها المميز لعام 2022، والمتوقع أن يستمر خلال العام الجاري، الذي سيشهد حدثاً مهماً يتمثل بالاستحواذ المرتقب لشركة "فيرفاكس" على كامل أسهم شركة "كيبكو" (KIPCO) في "مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع" ("مجموعة جي.آي.جي الكويت")، الشركة الأم لـ جي.آي.جي. الخليج. وسيسهم هذا التحول الكبير في تعزيز المكانة الاستراتيجية لشركة جي.آي.جي الخليج في قطاع التأمين العالمي، من دون أن يؤثر ذلك على استراتيجيتها أو مستوى خدماتها عالية الجودة أو عملياتها.
كما تعكس الزيادة المخطط لها لاستثمارات شركة فيرفاكس، التي تنتشر فروعها في نحو 40 سوقاً عالمية، الثقة العالية بمستوى النمو في منطقة الخليج، الأمر الذي من شأنه الارتقاء بأداء جي.آي.جي. الخليج، مستفيدة من خبرات فيرفاكس العالمية في مجال التأمين على الممتلكات والحوادث وإعادة التأمين وإدارة الاستثمارات، لتحقيق إنجازات جديدة ونجاحات أكبر خلال السنوات القادمة.
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