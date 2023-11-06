أخطر بكثير من الفسفور.. الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف ما يسقط على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتبر الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أحمد جبريل، أن إسرائيل تتبع "أسلوب ممنهج بالقتل؛ أما بالقصف بقنابل ضخمة، أو الأمراض، أو الجوع"، مشيرا إلى أن ما سقط على قطاع غزة خلال الأيام الماضية من قنابل "أخطر حتى بكثير من الفسفور الأبيض"، حيث إنها قنابل غير مسبوقة بسبب حجم الضرر الكبير الذي تحدثه.



ويقول جبريل في تصريحاته، أن "الفسفور الأبيض يعد من القنابل الخطرة والمحرمة دوليا، لكن الكل يعلم هنا أن ما يتم إطلاقه على غزة أخطر بكثير من الفسفور الأبيض، وهو أسلوب ممنهج بالقتل أما بالقصف بقنابل ضخمة أو الأمراض أو الجوع"، بعد أن فرضت إسرائيل حصارا شاملا، وعرقلت دخول المساعدات الإنسانية.



10 آلاف قنبلة

وقبل أيام، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في مؤتمر صحفي في تل أبيب، إن جيشه ألقى على مدينة غزة وحدها أكثر من 10 آلاف قنبلة.



وأكد صحيفة "نيويورك تايمز"، أن إسرائيل استخدمت قنبلتين على الأقل تزن الواحدة منهما ألفي رطل (نحو 900 كيلوغرام)، خلال قصفها مخيم جباليا في قطاع غزة، الثلاثاء الماضي" وتعد هذه القنبلة ثاني أكبر قنبلة في ترسانة إسرائيل، حسب الصحيفة الأميركية.

