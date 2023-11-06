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كريستيانو يغيب عن مواجهة الدحيل القطري

11/6/2023 8:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خلت بعثة النصر السعودي، التي سافرت إلى قطر استعدادا لمواجهة الدحيل، مساء غد الثلاثاء، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفضل البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر السعودي، منح قائد الفريق كريستيانو رونالدو راحة من مباراة الدحيل غدا الثلاثاء، خوفا من تعرض النجم البرتغالي للإرهاق مع توالي المواجهات.

وسيغيب عن قائمة النصر أمام الدحيل، البرتغالي كريستيانو رونالدو والمدافع الإسباني إيميريك لابورت وعبدالله الخيبري وعبدالعزيز العليوة والحارس راغد النجار ونواف بوشل لأسباب مختلفة.
ويحتل النصر المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط من 3 مواجهات، وخلفه بيرسبوليس برصيد 6 نقاط، ثم الدحيل واستقلال دوشنبه بنقطة واحدة لكل منهما.

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