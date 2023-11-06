ما هي أفضل المواد الغذائية 'المضادة للسرطان'

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وفقا للدكتورة آلا غوبينا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، غالبا ما تكون العادات الخاطئة والأنظمة الغذائية غير الصحية من الأسباب الرئيسية لظهور الأورام.

وتشير الأخصائية إلى أن النظام الغذائي المتوازن يؤثر بشكل كبير في حالة الجسم. لذلك من أجل تخفيض خطر الإصابة بالسرطان، يجب اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على مواد غذائية معينة.



ووفقا لها هذه المواد هي الفواكه والخضروات والبقوليات واللحوم غير الدهنية والدواجن والأسماك والبيض وجبن والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والحليب والزبادي ومواد مماثلة تحتوي على نسبة دهون منخفضة. هذه المواد يمكن أن تخفض خطر تطور الأورام الخبيثة بنسبة 10-20 بالمئة.



وعلاوة على ذلك، يساعد النظام الغذائي المتوازن على تعزيز منظومة المناعة، ما يزيد من قدرة الجسم على مقاومة الآثار الجانبية للعلاج ويقلل من فقدان الكتلة العضلية.



ووفقا لها، من بين المواد التي تزيد من خطر تطور الأورام الخبيثة- الدهون المتحولة والزيوت المهدرجة جزئيا والكربوهيدرات العطرية متعددة الحلقات التي تنشأ أثناء القلي والشوي والتسخين الزائد وعند احتراق الزيوت.

روسيا اليوم

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