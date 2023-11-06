هآرتس: قلق في البيت الأبيض بشأن افتقار إسرائيل استراتيجية الخروج من غزة

هآرتس: قلق في البيت الأبيض بشأن افتقار إسرائيل استراتيجية الخروج من غزة
التاريخ
11/6/2023 8:11:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلا عن مصادر إنه يسود قلق في البيت الأبيض ولدى مسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن افتقار إسرائيل استراتيجية الخروج من غزة.
وأضافت الصحيفة "هآرتس" أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لديه انطباع بأن الأمر لم يناقش حتى الآن بين أعضاء مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي.
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