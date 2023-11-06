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هآرتس: قلق في البيت الأبيض بشأن افتقار إسرائيل استراتيجية الخروج من غزة

11/6/2023 8:11:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلا عن مصادر إنه يسود قلق في البيت الأبيض ولدى مسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن افتقار إسرائيل استراتيجية الخروج من غزة.


وأضافت الصحيفة "هآرتس" أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لديه انطباع بأن الأمر لم يناقش حتى الآن بين أعضاء مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي.


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