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لاوتارو يتفوق على فان باستن ومارادونا وكريستيانو

11/6/2023 8:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان، توهجه بعدما قاد النيراتزوري للفوز على أتالانتا (2-1) بالجولة 11 من الدوري الإيطالي.
وسجل لاوتارو الهدف الثاني للنيراتزوري في شباك أتالانتا، ليسهم بشكل مباشر في حصول إنتر على 3 نقاط، واصل بهم الصدارة ب28 نقطة.
كما يسير مارتينيز بخطى ثابتة نحو الفوز بجائزة هداف الكالتشيو هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 12 هدفا بفارق 6 أهداف كاملة عن أقرب ملاحقيه روميلو لوكاكو (روما)، أوليفيه جيرو (ميلان) وفيكتور أوسيمين (نابولي).
ورفع لاوتارو رصيده إلى 91 هدفا بعدما هز شباك أتالانتا، ليتجاوز الهولندي ماركو فان باستن، نجم ميلان السابق، الذي أحرز 90 هدفا خلال 8 سنوات لعبها بقميص الروسونيري.
واقتحم مارتينيز قائمة أكثر اللاعبين تهديفا مع فريق واحد بالدوري الإيطالي، حيث أصبح بالمركز ال16 بعد أن تخطى دييجو مارادونا مع نابولي (81 هدفا) والبرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس (81 هدفا) وبرونو مايني مع بولونيا (87 هدفا)، وأخيرا فان باستن (90 هدفا).
ويسبق لاوتارو في القائمة لورينزو إنسيني مع نابولي (96 هدفا) وألدو بوفي مع ميلان (108 أهداف) وأنجيلو سكيافيو مع بولونيا (109 أهداف) وسيرجيو بيليسييه مع فيرونا (112 هدفا) ودرايس ميرتينز مع نابولي (113 هدفا).
ثم ساندرو ماتسولا مع إنتر (116 هدفا) ودومينيكو بيراردي مع ساسولو (118 هدفا) وديفيد تريزيجيه مع يوفنتوس (123 هدفا) وأندريه شيفتشينكو مع ميلان (127 هدفا) وروبيرتو بيتيجا مع يوفنتوس (129 هدفا).
علاوة على إزيو باسكوتي مع بولونيا (130 هدفا) ولويجي ريفا مع كالياري (156 هدفا) وجامبييرو بونيبيرتي مع يوفنتوس (178 هدفا) وأليساندرو ديل بييرو مع يوفنتوس (188 هدفا) وفرانشيسكو توتي مع روما (250 هدفا).

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