خبر صحفي: «إمكان العقارية» تعلن تأجير المساحات التجارية ووحدات التجزئة في «بيكسل بلازا» في جزيرة الريم بأبوظبي

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- Weber Shandwick) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 06 نوفمبر 2023: أعلنت إمكان العقارية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن بدء تأجير مساحات الأعمال التجارية ومتاجر التجزئة في «بيكسل بلازا»، المجمع العصري في قلب منطقة «ميكرز ديستركت» على جزيرة الريم أبوظبي. ويمتد «بيكسل بلازا» على مساحة تبلغ 12 ألف متر مربع من المساحات التجارية ومتاجر التجزئة المميزة القابلة للتأجير، ويقع وسط مجمع بيكسل السكني الذي يمتاز بطابع فريد يمزج بين ملامح العصرية والرفاهية وسبل الراحة المختلفة.
ويمتاز «بيكسل بلازا» بموقع مركزي فريد ضمن مجمع بيكسل السكني المتكامل والوجهة العصرية في منطقة «ميكرز ديستركت» في جزيرة الريم، والذي يتألف من سبعة أبراج تضم 525 وحدة سكنية توفر لسكانها أرقى أنماط الحياة والمعيشة العصرية المبتكرة. ويمتاز «بيكسل بلازا» بموقع استراتيجي يتوسط الأبراج السبعة والساحة المركزية المخصصة للمشاة والتي تضفي مشاعر من الراحة والهدوء على أجواء المجمع الذي يبعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام عن «شاطئ ميكرز» الذي يعد الشاطئ الأول والوحيد على جزيرة الريم، الأمر الذي يعزز من جاذبية هذا المجمع الفريد.
وقد جرى تصميم المخططات الأرضية للوحدات التجارية ووحدات التجزئة في المجمع لتوفر مساحات واسعة وتصاميم مرنة توفر مجموعة متنوعة من أماكن العمل العصرية وتجارب التجزئة والترفيه والطعام التي تناسب الأذواق والمتطلبات المختلفة للسكان والزوار على السواء.
وقال المهندس سويدان الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة إمكان العقارية: "تلتزم شركة إمكان بعقد الشراكات التي تؤكد على تلبية احتياجات السكان والزوار، وتقدم تجارب استثنائية ترسي معايير جديدة للحياة العصرية. يؤكد نهج شركة إمكان على المرونة والابتكار والسعي لتوفير وجهات وتجارب تفتح آفاق جديدة لمعايير الحياة المجتمعية، لذا حرصنا عند تصميم «بيكسل بلازا»، على ابتكار مساحات عصرية تساهم في تعزيز التواصل والعلاقات بين المجتمعات، وتقدم مساحات وتصاميم مميزة لأماكن العمل ووحدات التجزئة والمطاعم التي تلبي متطلبات جميع جوانب الحياة اليومية."
وسيحتضن «بيكسل بلازا» المقر الرئيسي الجديد لشركة إمكان العقارية ومركز المبيعات الخاص بها، حيث يعد المجمع وجهة مثالية للشركات ورجال الأعمال الراغبين بتأسيس أعمالهم في بيئة محفزة للنمو والازدهار، وتكمن أهمية المجمع وجاذبيته في إمكانية التواصل مع قاعدة واسعة من العملاء. كما يجسد المجمع ثقافة الإبداع والحياة الاجتماعية، ما يفسح المجال أمام الشركات للعمل وسط بيئة غنية بفرص النمو والنجاح.
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