سأنتظرك في الخارج.. تفاصيل مشادة فينيسيوس مع حارس فايكانو

التقطت عدسات الكاميرات المشادة الكلامية التي حدثت بين فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، وستول ديميتريفسكي حارس مرمى رايو فايكانو، خلال مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكشفت شبكة "موفي ستار"، تفاصيل المشادة التي دارت بين الثنائي، مؤكدة أن فينيسيوس توعد ديميتريفسكي بعد المباراة.

وقال فينيسيوس لحارس رايو فايكانو في لحظة غضب: "سأنتظرك في الخارج بعد المباراة"، ما جعل ديميتريفسكي يرد عليه خارج الملعب في تصريحات صحفية بعد اللقاء قائلاً: "هذه مواقف طبيعية عندما تكون المباراة متوترة، من الطبيعي أن يكون هناك احتكاكات، وإذا رأيته خارج الملعب كنت سأعانقه".

وفقد ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث هبط إلى الوصافة برصيد 29 نقطة خلف غيرونا المتصدر بـ 31 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز