Monday, 06 November 2023 05:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سأنتظرك في الخارج.. تفاصيل مشادة فينيسيوس مع حارس فايكانو

11/6/2023 8:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقطت عدسات الكاميرات المشادة الكلامية التي حدثت بين فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، وستول ديميتريفسكي حارس مرمى رايو فايكانو، خلال مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكشفت شبكة "موفي ستار"، تفاصيل المشادة التي دارت بين الثنائي، مؤكدة أن فينيسيوس توعد ديميتريفسكي بعد المباراة.

وقال فينيسيوس لحارس رايو فايكانو في لحظة غضب: "سأنتظرك في الخارج بعد المباراة"، ما جعل ديميتريفسكي يرد عليه خارج الملعب في تصريحات صحفية بعد اللقاء قائلاً: "هذه مواقف طبيعية عندما تكون المباراة متوترة، من الطبيعي أن يكون هناك احتكاكات، وإذا رأيته خارج الملعب كنت سأعانقه".

وفقد ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث هبط إلى الوصافة برصيد 29 نقطة خلف غيرونا المتصدر بـ 31 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN06112023000110011019ID1107378962

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث