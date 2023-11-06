روسيا تدعو لوحدة فلسطينية وتحذر من خطر إرهابي بسبب القتال في غزة



دعت روسيا، اليوم الاثنين، إلى إنهاء القتال في غزة، وقالت إن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ضروري لتفادي خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً وزيادة "النشاط الإرهابي".

واتهمت روسيا التي تربطها علاقات مع إيران وحماس وقوى عربية كبرى وكذلك مع الفلسطينيين وإسرائيل، الولايات المتحدة والغرب مراراً بتجاهل ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "الأولوية اليوم هي الوقف السريع للأعمال القتالية في غزة".

وأضافت: "إذا لم يتم ذلك فسنواجه مخاطر التطرف وزيادة النشاط الإرهابي وخطر توسع الصراع جغرافيا".

وقالت روسيا، التي أغضبت إسرائيل الشهر الماضي بدعوة وفد من حركة

(حماس) إلى موسكو، إن الوحدة الفلسطينية ضرورية وفقاً لنهج منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقالت روسيا: "من الواضح أن من الضروري بشكل خاص ضمان الوحدة الوطنية بين الفلسطينيين على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الذي ينص على الاعتراف بإسرائيل والحل التفاوضي".

وأضافت أن القوى العالمية يجب أن تسعى لردع الاستيطان في مناطق الضفة الغربية ووقف انتهاك حرمة الأماكن المقدسة في القدس.

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