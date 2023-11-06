لا تذهب إلى ريال مدريد.. لاعب فرنسا السابق ينصح مبابي

وجه الدولي الفرنسي السابق سمير نصري، نصيحة لمواطنه كيليان مبابي، بعدم الانضمام إلى ريال مدريد، حال رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان.

وفي مقابلة صحفية مع "آس" الإسبانية، طالب سمير نصري من مبابي بعدم الانتقال إلى ريال مدريد، ونصحه بضرورة البقاء مع باريس، حيث قال: "إذا رحل مبابي عن باريس سوف يترك فجوة، لكن مع الميزانية الكبيرة سيكون بمقدور النادي التعاقد مع لاعبين آخرين".

وأضاف: "اليوم مبابي لديه أهمية كبيرة، سواء مع المنتخب الفرنسي أو ناديه، قبل عامين قلت إنه أفضل لاعب في العالم، وما زلت عند رأيي، إنه من باريس وإذا كنت مكانه سأبقى في باريس سان جيرمان بدلاً من الذهاب إلى ريال مدريد".

وكان ريال مدريد أصدر بيانًا رسميًا للرد على أنباء التفاوض مع مبابي، ونفى الميرنغي وجود أي مفاوضات من جانبه مع النجم الفرنسي من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.

وجاء بيان ريال مدريد، بعدما أكدت العديد من التقارير في الأيام الماضية أن مبابي اقترب من الاتفاق مع ريال مدريد على الانضمام في صيف 2024 المقبل، عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

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