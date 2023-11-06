«واتساب» يتخذ إجراءات ضد 7.11 ملايين حساب في الهند





كشف التقرير الشهري لتطبيق واتساب في الهند، عن أنه اتخذ إجراءات ضد 7.11 ملايين حساب خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك وفقاً للوائح تكنولوجيا المعلومات، ومن بين هذه الحسابات، تم حظر 2.57 مليون حساب بشكل استباقي، دون تلقي أي بلاغات من المستخدمين.

ويوضح التقرير، الإجراءات التي اتخذتها واتساب استجابةً للمخاوف التي أثارها المستخدمون الهنود، وانتهاكات الحساب داخل الهند، وتوجيهات لجنة الاستئناف للتظلمات (GAC)، واستندت هذه الإجراءات إلى مجموعة متنوعة من المخاوف، بما في ذلك شكاوى المستخدمين والانتهاكات القانونية والامتثال التنظيمي، وفقاً لتقرير India today.



ويشير التقرير، إلى أنه في الفترة ما بين 1 إلى 30 سبتمبر 2023، حظر واتساب إجمالي 7,111,000 حساب، ومن بين هذه الحسابات، تم حظر 2,571,000 حساب بشكل استباقي، قبل تلقي أي بلاغات من المستخدمين.



وتم اتخاذ هذا الإجراء بعد استلام 10,442 تقريراً من المستخدمين عبر فئات مختلفة في سبتمبر، بما في ذلك دعم الحساب (1,031)، وطعون الحظر (7,396)، وفئات الدعم الأخرى (1,518)، ودعم المنتج (370)، والسلامة (127). بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن 85 حساباً تلقوا رداً بناءً على التقارير التي تلقوها.

ويوضح التقرير أن المخاوف المتعلقة بالسلامة تنطوي على إساءة استخدام محتملة، أو سلوك ضار على المنصة، وأن واتساب يعالج جميع التظلمات الواردة، أو يتخذ إجراءات ضدها، ما لم تكن تكراراً للشكاوى السابقة.

وأوضحت واتساب كذلك أن مصطلح «الحسابات المتخذة»، يشير إلى الحالات التي اتخذت فيها إجراءات تصحيحية، رداً على التقرير، ويمكن أن يشمل «اتخاذ الإجراء» إما تعليق حساب، أو إعادة حساب محظور مسبقاً، رداً على شكوى.

عروض الغش على الواتساب

1 عروض العمل المزيفة.

2 هدايا مشبوهة.

3 التطبيقات المشبوهة.

4 المكالمات الخارجية.



5 الروابط العشوائية.