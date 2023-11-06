يوتيوب يعلن الحرب على أدوات «حظر الإعلانات» بمتصفحات الإنترنت

كشف تقرير حديث عن أن خطوات موقع يوتيوب تجاه «أدوات حظر الإعلانات» تمكنت من إلحاق أضرار كبيرة بالشركات التي تصنعها، حيث كشفت العديد من شركات حظر الإعلانات أن الآلاف من المستخدمين قاموا بإلغاء تثبيت منتجاتهم، بعد أن بدأ «يوتيوب» في عرض تحذيرات للأشخاص، الذين يحاولون مشاهدة مقاطع الفيديو على موقعه على الويب بدون إعلانات مع تمكين أدوات حظر الإعلانات، وفقاً لتقرير«انجادجيت».

وقالت شركة AdGuard لمجلة Wired: إن أكثر من 11 ألف شخص قاموا بإلغاء تثبيت ملحقها على متصفح «كروم» كل يوم منذ 9 أكتوبر، وذلك مقارنة بـ 6000 عملية إلغاء تثبيت يومياً قبل تنفيذ يوتيوب للتغيير.

وفي 18 أكتوبر قام 52 ألف شخص بإلغاء تثبيت AdGuard، حسبما قال مدير التكنولوجيا في الشركة أندريه ميشكوف لمجلة Wired، ومع ذلك فقد ارتفعت عمليات تثبيت النسخة المدفوعة من AdGuard، والتي لم تؤثر عليها حملة يوتيوب القمعية.

وقالت شركة أخرى لحظر الإعلانات، وهي Ghostery إن استخدامها كان ثابتاً في أكتوبر، حيث شهدت ثلاثة إلى خمسة أضعاف العدد اليومي لعمليات التثبيت، وكذلك عمليات إلغاء التثبيت، وأضافت: إن أكثر من 90 % من مستخدميها، الذين أكملوا استطلاعاً حول سبب إلغاء تثبيت المنتج قالوا إنهم فعلوا ذلك لأن الأداة لم تعد تعمل مع يوتيوب.

ونظراً لأن حملة يوتيوب يبدو أنها تؤثر فقط على الأشخاص، الذين يصلون إلى موقع الويب الخاص به، من خلال كروم على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، فقد حاول بعض المستخدمين أيضاً استخدام متصفحات أخرى كحل بديل، وهو ما انعكس على تثبيت متصفح Microsoft Edge، والذي ارتفع بنسبة 30% في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر.

وتسهم إعلانات يوتيوب بشكل متزايد في إجمالي إيرادات جوجل، وقد باعت الشركة أكثر من 22 مليار دولار من الإعلانات على المنصة، منذ بداية هذا العام وحتى سبتمبر، لكن منصة البث تحاول أيضاً دفع المزيد من الأشخاص للدفع مقابل YouTube Premium، الذي يتخلص من الإعلانات، ويتيح للأشخاص تنزيل مقاطع الفيديو، وبث مقاطع الفيديو بجودة أعلى، والوصول إلى YouTube Music.