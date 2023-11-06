شركات التكنولوجيا العملاقة تعزز خطواتها في سباق الذكاء الاصطناعي

سواء كانت تبيع الإعلانات أو الهواتف الذكية أو الرقائق الدقيقة، يجب على شركات التكنولوجيا كلها أن تثبت للسوق أنها في موقع متقدم في السباق نحو الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويقول المحلل المستقل جاك غولد «إذا كنتم شركة وليس لديكم «رسالة خاصة بالذكاء الاصطناعي»، فلن تستمروا في العمل لفترة طويلة».

ويضيف «لا شيء آخر يهم الآن. الجميع يحاول إطلاق المنتجات بشكل أسرع والتحدث بصوت أعلى من المنافسين».

خلال الأسبوعين الماضيين، نشرت مجموعات التكنولوجيا الرئيسية نتائجها المالية للفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وقد فاق معظمها توقعات المحللين، لكن تركيز وول ستريت كان منصبّاً فقط إلى الذكاء الاصطناعي.





غوغل

وشهدت غوغل، الشركة الأولى عالمياً في مجال الإعلان عبر الإنترنت، قفزة في أرباحها الفصلية بنسبة 42% على أساس سنوي، لتصل إلى ما يقرب من 20 مليار دولار، ما يتجاوز توقعات وول ستريت.

لكنّ أسهمها خسرت رغم ذلك أكثر من 10% خلال جلستين بسبب النتائج المخيبة على صعيد أعمالها في مجال الحوسبة السحابية الذي يشهد طفرة كبيرة.

وقد استقطبت خدمات المجموعة العملاقة في مجال الحوسبة السحابية، شركات ناشئة عدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، «ما سيؤتي ثماره بمرور الوقت، لكنه في الوقت الحالي لا يكفي لإرضاء المستثمرين»، وفق المحلل في شركة «إنسايدر إنتلجنس» ماكس ويلينز.





«استخدام استدلالي»

تُعد الحوسبة السحابية مجالاً رئيسياً لتطوير ونشر ما يسمى بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي جرى تعميمه على نطاق واسع إثر النجاح الكبير لبرمجية «تشات جي ب تي» ChatGPT، وهي واجهة أطلقتها شركة «أوبن إيه آي» قبل عام.

ويرى مراقبون كثر في هذه التكنولوجيا منعطفاً ثورياً شبيهاً بما حصل عند ظهور الإنترنت، إذ يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي إنتاج النصوص والصور والأصوات بناءً على طلب بسيط باللغة اليومية.

يعتمد ذلك على تدريب نماذج اللغة في الحوسبة السحابية، وأنظمة الكمبيوتر التي تجمع كميات كبيرة من البيانات لتتمكن بعد ذلك من «إنشاء» المحتوى.

وقد طوّرت «مايكروسوفت»، وهي مستثمر رئيسي في «أوبن إيه آي»، وكذلك غوغل وميتا (فيسبوك وإنستغرام)، نماذجها الخاصة في هذا المجال.

ويؤكد المحلل في «إنسايدر إنتلجنس» يوري وورمسر أن خدمات الحوسبة السحابية، في مقدمها «أزور» Azure (من مايكروسوفت)، و«إيه دبليو اس» (من أمازون) و«غوغل كلاود»، «بدأت في جني إيرادات من الذكاء الاصطناعي، حتى لو ظلت التكاليف أعلى في هذه المرحلة».

ويقول إن «الإثارة تتعلق بالإمكانات المتاحة، والتغيرات المرتقبة، ومدى سرعة التغيير».

ترتبط التكلفة الرئيسية في هذا المجال بالمعالجات الدقيقة. وقد فازت شركة «نفيديا» Nvidia بالجائزة الكبرى قبل سنوات من خلال الرهان على تصميم وحدات معالجة الرسومات، وهي معالجات باهظة الثمن أصبحت ضرورية لمرحلة تدريب برمجيات الذكاء الاصطناعي.

يقول جاك غولد «نحن بحاجة إلى فهم كيفية استخدام هذا الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف»، لافتاً إلى أن «حوالي 80% إلى 90% من المهام ستتعلق بالاستدلال»، أي الأداء الطبيعي للنماذج، بعد إنشائها.

ولذلك حرصت شركة «إنتل» الأمريكية العملاقة في مجال الرقائق الإلكترونية، على تسليط الضوء على إمكانات وحدات المعالجة المركزية (CPUs) الخاصة بها، وهي المعالجات الدقيقة التقليدية.

وأكد رئيس المجموعة التي تتخذ مقراً في كاليفورنيا بات جيلسنغر «أن الاستخدام الاستدلالي لهذه النماذج هو الذي سيكون مذهلاً حقاً في المستقبل»، لافتاً إلى أن «هذا النشر سيحصل إلى حد كبير عبر معالجات «كزيون» Xeon الدقيقة الخاصة بنا».





«لا تأخير»

أما «أمازون»، التي لم تدرب بعد نموذجها الخاص، فستستثمر ما يصل إلى 4 مليارات دولار في شركة «أنثروبيك»، المنافسة لشركة «أوبن إيه آي».

كما ركزت الشركة الأولى عالمياً في مجال التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية على «بيدروك» Bedrock، وهي أداتها لإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية ونشرها.

وقال رئيس «أمازون» آندي جاسي «من الصعب للغاية تحديد النماذج التي يجب استخدامها، وكيفية الحصول على نتائج موثوقة، مع إبقاء التكاليف تحت السيطرة. عملاؤنا يحبون +بيدروك 6 لأن الخدمة تزيل الكثير من هذه الصعوبات».

وحتى «آبل»، التي لطالما حرصت على التمايز من خلال عدم الانسياق التلقائي وراء التيارات السائدة في القطاع، لم تتمكن من الهروب من المسائل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال رئيس الشركة العملاقة «نحن بالطبع نعمل على ذلك. لن أخوض في التفاصيل، ولكن يمكنكم التأكد من أننا نستثمر أكثر من القليل في هذا المجال».

وينتظر المراقبون الخطوات التي ستتخذها «آبل»، خصوصاً على صعيد مساعدها الصوتي «سيري» Siri، الذي لم يشهد تغييرات كثيرة في السنوات الأخيرة. وأعلنت «أمازون» أخيراً عن إضافة تدريجية لقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية إلى المساعد الصوتي المنافس «أليكسا».

وقالت المحللة في شركة «كرييتيف ستراتيجيز» كارولينا ميلانيسي «لم يتأخر أحد في السوق التي بدأت للتو، والتي ستتطلب استثمارات، وستبدأ بالشركات قبل أن تصل فعلياً إلى المستهلكين».