محمد بن راشد: مررنا بتجربة انتخابية ترسخ التمكين وتنقل تطلعات شعب الاتحاد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المجلس سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة وناقلة لتطلعات شعب الاتحاد.
وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "افتتحنا اليوم دور انعقاد المجلس الوطني الاتحادي الجديد.. مررنا بتجربة انتخابية ناجحة.. ورسخنا محطة جديدة في مسيرة التمكين.. واليوم ينطلق المجلس كسلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة وناقلة لتطلعات شعب الاتحاد .. وفق الله الجميع لما فيه خير البلاد والعباد"..
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