مدرعة النمر.. كلفت الاحتلال 3 ملايين دولار

MENAFN - Khaberni) خبرني - مدرعة“النمر” (Panther) ناقلة جنود إسرائيلية مصفحة بالكامل، صنعت لنقل الجنود المشاة من الجيش الإسرائيلي إلى ساحة المعركة، وتبلغ تكلفتها نحو 3 ملايين دولار أميركي، وتصنف وفقا لمميزاتها وملحقاتها ضمن ناقلات الجند المصفحة الأكثر أمانا في العالم.

في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023 دمرت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إحدى مدرعات النمر باستخدام صاروخ من طراز“كورنيت”، وكان ذلك أثناء محاولات إسرائيل الاجتياح البري لغزة، وأدى تدمير المدرعة إلى مقتل 11 من جنود الاحتلال.

وجاءت محاولات الاجتياح الإسرائيلي بعد عملية“طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ اقتحمت مستوطنات غلاف غزة وسيطرت عدة ساعات على مراكز وقواعد عسكرية إسرائيلية، وقتلت مئات الجنود وأسرت نحو 250 إسرائيليا.

تاريخ التطوير

تشير مصادر في الصحافة الإسرائيلية إلى أن فكرة صناعة ناقلة الجند المدرعة“النمر”، ولدت من رحم يوم قاسٍ وصفه موقع“والا” بأنه الأصعب بالنسبة لجيش الاحتلال.

وفي يوم 12 مايو/أيار من عام 2004، وبينما كان جيش الاحتلال يبحث عن رفات 6 من جنوده قتلوا بعد استهداف المقاومة الفلسطينية لناقلة جند مدرعة من طراز“إم 113′′، تمكّن مقاتلو حماس من إصابة ناقلة جند مدرعة أخرى من طراز“كيو إم 113” كانت محملة بالمتفجرات.

وقُتل جنود الاحتلال الخمسة الذين كانوا على متنها، كما عززت صورة نشرت لبعض جنود الاحتلال، وهم يزحفون بالقرب من المدرعة المشتعلة بحثا عن رفات زملائهم، الجدل حول جدوى وجود الاحتلال في غزة، كما جدد النقاش وقتها حول خطة فك الارتباط مع القطاع.

وعليه، أدرك جيش الاحتلال الحاجة لناقلة جنود بديلة عن“إم 113′′، التي لم تفلح خطط تطويرها في توفير حماية أفضل.

بداية التطوير

طورت مدرعة“النمر” من قبل شركة“أوشكوش”، وهي شركة أميركية متخصصة في تصميم وصناعة الشاحنات والمركبات العسكرية وهياكل الشاحنات والرافعات، وصممت المدرعة بدفع رباعي يمكنها من تخطي الطرق الوعرة والصخور الكبيرة.

وباعت الشركة الأميركية المدرعة لعدة جهات منها إسرائيل، إذ أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عام 2017 على موقعها الرسمي شراء 200 منها، استلمتها في العام التالي.

وعمل قسم التكنولوجيا واللوجستيك الإسرائيلي على تطوير هيكل المدرعة، لزيادة حماية جنودها أثناء الهجمات على الأراضي الفلسطينية، كما سعت الصناعات الدفاعية الإسرائيلية لتطوير محرك المدرعة، لتقفز به إلى محرك بقوة 900 حصان.

وأدخلت إسرائيل المدرعة الخدمة في عام 2021، لتحل بديلا عن مدرعات“الفهد” الناقلة، التي أوصي باستبدالها عقب الحرب على غزة عام 2014.

وكان قرار الاستبدال نتيجة للخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال في حربه على غزة، وحصل بعدها على مدرعات ناقلة للجنود من طراز“النمر”، تكفي لطاقم مكون من 3 قادة بينهم السائق، وقدرة استيعابية تكفي لحمل 8 جنود مشاة.

وتزن المدرعة قرابة عشرة أطنان، ولا تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة لأسباب تتعلق بالسلامة، كما لا تزيد قدرة مقصورتها الاستيعابية على 14 جنديا.

وتعمل محركات مدرعة“النمر” بالديزل لتجنب سرعة الاشتعال، وهيكلها مطلي بالكامل بمواد خاصة للعزل الحراري تعمل على تأخير الاحتراق، وتكسو جدرانها 3 صفائح قوية تحميها من القذائف.

وتمتلك المدرعة أنظمة حماية ضد الفيضانات والظروف الجوية السيئة مثل الرياح والأمطار.

ملحقات مدرعة النمر

مدرعة“النمر” مزودة بكاميرات مراقبة تمكنها من رصد محيطها بالكامل، إضافة إلى فتحات“نوافذ” تتيح للجنود الاستطلاع والقنص من داخل المدرعة، وفي الوقت ذاته لا تستطيع طلقات الأسلحة الخفيفة إلحاق الأذى بالمدرعة.

وهي مزودة أيضا بنظام تدريع خاص بمواجهة الأسلحة الصغيرة والخفيفة، ومسلحة برشاشين من عيار 12 ملم، ومدفع من عيار 30 ملم، وقاذفة قنابل من عيار 40 ملم، فضلا عن خمسة مخارج للطوارئ، في حال اختراقها بالصواريخ الدقيقة.

وتحمل المدرعة صواريخ يمكن إطلاقها بأجهزة التحكم عن بعد، ورشاشات تعمل باللمس، بالإضافة إلى أنظمة لإعادة نفخ الإطارات تلقائيا، وغيرها من التقنيات الحربية الحديثة.

ولمقصورة المدرعة نظاما تكييف وتدفئة متطوران، ونوافذ واسعة مع خط رؤية مباشر ومثالي لرؤية الخارج، إضافة إلى فتحات في الزوايا، وقضبان حماية لصد التهديدات.

ويشتمل التصميم النهائي للمدرعة على مقصورة سائق مصممة هندسيا، مماثلة لتلك الموجودة في دبابة ميركافا، ومزودة بأجهزة متطورة للرؤية.

ويكون الجنود المشاة في الجزء الخلفي من هيكل المدرعة، الذي تم تجهيزه بمنحدر هيدروليكي يسمح لهم بالدخول إليها والخروج منها بأقصى قدر من الحماية.

القسام تدمر مدرعة“النمر”

نشرت كتائب القسام مقطعا لإصابة مدرعة“النمر” الإسرائيلية بصاروخ موجه من طراز“كورنيت” في شرق حي الشجاعية شرقي غزة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأعلن جيش الاحتلال يوم الأربعاء الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عن مقتل 7 من جنود كتيبة“الصبار” التابعة للواء“جفعاتي” إثر تدمير المدرعة.

وليست هذه المدرعة الأولى التي تدمرها صواريخ القسام، بل سبق أن خسرت قوات الاحتلال مدرعة في شهر يونيو/حزيران 2023، إثر ضرب القسام لها بعبوة ناسفة أثناء محاولتها لاقتحام جنين، وأدت تلك العملية إلى إصابة 7 من جنود الاحتلال.

وأدى تدمير مدرعة النمر أثناء توغلها في قطاع غزة 2023 إلى صدمة داخل الجيش الإسرائيلي، الذي استثمر في تلك المدرعة أموالا طائلة.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري عن فتح تحقيق لبحث أسباب تدمير المدرعة وموت كل الجنود على متنها.

وقال هاغاري“هذه حادثة صعبة ومؤلمة للغاية، لكنها ليست مثل غيرها من الحوادث العسكرية السابقة، ولابد من دراستها قبل إعطاء خلاصة نهائية بشأنها”.