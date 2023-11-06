فزعة أردنية بإنزال مظلي في غزة

MENAFN - Khaberni) على مدار شهر كامل كانت المستشفيات في غزة هدفا يوميا ومباشرا للعدوان الإسرائيلي على غزة، ولا زال العالم يتقصى آثار جريمة الاحتلال في المستشفى المعمداني، واستمر في افتراضاته حول وجود مقاتلين لحماس وبنية تحتية لها، وكان المستشفى الاندونيسي ومحيط مركز الشفاء وغيرها أهدافا لجرائم حرب موثقة مما زاد الأعباء على القطاع الصحي في غزة وجعل اجزاء منه خارج الخدمة عمليا.

الاردن الذي تقدم المشهد العربي في إدانة العدوان وحشد له علاقاته وامكاناته الاقليمية والدولية أخذ على عاتقه البحث الدائم عن أي مخرج لايصال الدعم الى أهل غزة محذرا من كارثة انسانية حقيقية بسبب شح المقدرات الطبية والعلاجية واللوجستية إثر استهداف الاحتلال للمراكز الطبية وسيارات الاسعاف والكوادر الطبية.

وفي خضم انسداد الآفاق أمام اختراق للتعنت الإسرائيلي في تخفيف حدة الكارثة على الشعب الفلسطيني في غزة، قررت الإرادة السياسية الأردنية ايصال المساعدات الطبية الطارئة الى المستشفى الميداني الأردني بعملية عسكرية نفذها سلاح الجو لإنزال الإغاثة الطبية للمستشفى.

العملية أعلن عنها جلالة الملك عبدالله الثاني مؤكدا أن (نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة تمكنوا من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جواً للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة) تتويجا لجهود سياسية وانسانية حثيثة في الأيام الماضية ركزت على وجوب ايجاد مخرج لحالة الانغلاق التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على الحركة الدبلوماسية في المنطقة.

بعد دقائق من الإنزال المظلي انشغلت وسائل الاعلام ومراكز التشويش في السوشال ميديا بالحديث عن وجود ضوء أخضر إسرائيلي لهذه الخطوة مع تجاهل تام لأهميتها في إعادة مستشفى يخدم آلاف المرضى الى الخدمة الفاعلة وتمكينه من تقديم الخدمات العلاجية للجرحى والمصابين.

الأردن يرتبط باتفاقية سلام مع إسرائيل، والضوء الأخضر من عدمه هنا ليس له أي أهمية بالمقارنة مع الفائدة والجدوى من استمرار عمل المستشفى الميداني الأردني في تقديم الخدمات الصحية، وإسعاف جرحى العدوان.

التشكيك نفسه في الموقف الأردني استمر حتى بعد استدعاء سفيرنا في تل أبيب وتجميد عودة السفير الإسرائيلي الى عمان، وجاءت عملية إنزال المساعدات الطبية لتكذب شائعات حاولت النيل من الدور المشرف للعسكرية الأردنية، ويجب الاشارة الى انه فيما يخص المستشفى لم تكن هناك معاملة تفضيلية من قبل الاحتلال. يقول مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري: الظروف التي يعيشها الأهل في قطاع غزة تعيش بها طواقم المستشفى الميداني الأردني.

حملات التشكيك ستدور في حلقات مفرغة.. لأن المهم أردنيا هو استمرار عمل المستشفى لضرورته القصوى لأهلنا في قطاع غزة والخطوات الفعلية على الأرض أفضل شاهد ودليل.