المشاهد الأولى لوصول المساعدات الأردنية لغزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - استقبل المستشفى الميداني العسكري الأردني، الإثنين،
في غزة المساعدات الطبية التي اوعز جلالة الملك لسلاح الجو الملكي بايصالها لهم.
وصرح في وقت سابق مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه وبتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي هذا اليوم بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه /76، والذي أوشكت امداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، وتؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع.
وتاليا المشاهد الأولى لوصول المساعدات الأردنية لغزة عبر موقعنا:
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