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المشاهد الأولى لوصول المساعدات الأردنية لغزة

11/6/2023 7:27:38 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - استقبل المستشفى الميداني العسكري الأردني، الإثنين،
في غزة المساعدات الطبية التي اوعز جلالة الملك لسلاح الجو الملكي بايصالها لهم.


وصرح في وقت سابق مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه وبتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي هذا اليوم بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه /76، والذي أوشكت امداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.


وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، وتؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع.

وتاليا المشاهد الأولى لوصول المساعدات الأردنية لغزة عبر موقعنا:

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