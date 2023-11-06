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الفيصلي..78 عاما من التواصل مع غزة

11/6/2023 7:27:38 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – بالتزامن مع قرار إدارة النادي الفيصلي بتخصيص ريع تذاكر المنصة الرئيسية لملعب ستاد عمان الدولي، في المباراة أمام السد القطري، لصالح دعم الأشقاء في غزة، استذكر مشجعو النادي مباراة أقيمت مع نادي غزة قبل 78 عاماً.

كما قرر النادي الفيصلي أيضا اقتطاع دينار من تذاكر الدرجات الأخرى في ستاد عمان في المباراة أمام السد لصالح دعم الأشقاء في غزة الذين يتعرضون لعدوان غاشم من الاحتلال الإسرائيلي.

النشطاء استذكروا مباراة أقيمت عام 1945 على ملعب غزة البلدي بين الفيصلي ونادي غزة الرياضي قبل 78 عاماً، مفتخرين بالعلاقة القديمة بين الفيصلي والأهل في قطاع غزة.

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