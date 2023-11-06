الفيصلي..78 عاما من التواصل مع غزة

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- Khaberni) خبرني – بالتزامن مع قرار إدارة النادي الفيصلي بتخصيص ريع تذاكر المنصة الرئيسية لملعب ستاد عمان الدولي، في المباراة أمام السد القطري، لصالح دعم الأشقاء في غزة، استذكر مشجعو النادي مباراة أقيمت مع نادي غزة قبل 78 عاماً.
كما قرر النادي الفيصلي أيضا اقتطاع دينار من تذاكر الدرجات الأخرى في ستاد عمان في المباراة أمام السد لصالح دعم الأشقاء في غزة الذين يتعرضون لعدوان غاشم من الاحتلال الإسرائيلي.
النشطاء استذكروا مباراة أقيمت عام 1945 على ملعب غزة البلدي بين الفيصلي ونادي غزة الرياضي قبل 78 عاماً، مفتخرين بالعلاقة القديمة بين الفيصلي والأهل في قطاع غزة.
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