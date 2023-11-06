عندما يواجه فريقه السابق ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.. استقبال عدائي بانتظار دوناروما في سان سيرو



سيحظى الحارس الدولي جانلويجي دوناروما باستقبال عدائي الثلاثاء عندما يواجه فريقه السابق ميلان الايطالي على ملعب سان سيرو للمرة الأولى منذ أنضمامه الى باريس سان جرمان الفرنسي، وذلك بعدما أصبح العدو رقم واحد لجماهير النادي اللومباردي.

أثار دوناروما غضب جماهير ميلان عندما غادر كلاعب حر قبل اكثر عن عامين، ما جعل بطل أوروبا سبع مرات يخسر الكثير لا سيما أن دوناروما كان يُعتبر في ذلك الوقت أحد أفضل حراس المرمى في العالم، إن لم يكن الأفضل.

وخسر ميلان لاعبين آخرين بهذه الطريقة خلال المواسم القليلة الماضية، بما في ذلك لاعب خط الوسط الحائز على لقب الدوري الإيطالي العاجي فرانك كيسييه، لكن صفقة انتقال دوناروما تبقى الاكثر اذى بالنسبة الى ميلان.

وقّع حارس المرمى الإيطالي مع ميلان عندما كان في الرابعة عشرة من عمره وأصبح لاعبا في الفريق الأول في سن 16 عاما، وأعلن مرارا وتكرارا عن حبه للنادي، مما جعل الجماهير تعتقد أنه سيظل وفيا لناديه كما فعل جانلويجي بوفون في يوفنتوس.

بيد انه رفض التراجع عن مطالبه المادية على مدار أشهر من المحادثات بين الطرفين ورحل الى سان جرمان وحل بدلا منه الفرنسي مايك مانيان، خريج أكاديمية باريس سان جرمان والذي كان حاسما في ما بعد في حصول ميلان على لقبه الأول منذ 11 عاما عام 2022.

ومع ذلك، فإن الأداء الرائع الذي قدمه مانيان بين الخشبات لم يفعل أي شيء لتهدئة الغضب من الخيانة، في حين فشل دوناروما في إقناع المشجعين في باريس حيث انتقل بعد تألقه في كأس اوروبا ومساهمته في احراز منتخب بلاده اللقب عام 2021.

وقال دوناروما لشبكة "ميدياسيت" الشهر الماضي، متحدثًا عن الانتقادات التي تطاله "الأمر صعب، لكن عليك أن تنأى بنفسك عنه".

- "نحن لسنا روبوتات" -

واضاف "نحن جميعا بشر، من الواضح أنك تقرأ الأشياء على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن عليك أن تنأى بنفسك عنها. الأخطاء تحدث، نحن لسنا روبوتات ولكن الشيء المهم هو العمل الجاد والمضي قدما مع الفريق".

تعرض دوناروما للصافرات وصيحات الاستهجان في المناسبات الثلاث التي لعب فيها على ملعب سان سيرو مع إيطاليا في العامين الماضيين، وعبّر مشجعو ميلان عن مشاعرهم تجاهه بوضوح شديد ولم يتركوا أي مجال للشك في الاستقبال الذي سيتلقاه لدى زيارة باريس سان جرمان الثلاثاء.

وفي الأسبوع الماضي، ألمح مشجعو ميلان المتشددون إلى الاستقبال الذي سيناله دوناروما عندما يدخل ملعب سان سيرو، ونشروا في صفحتهم على إنستغرام صورة لصناديق تحتوي على مواد لعرضها ما قبل المباراة والتي من المؤكد أنها ستستهدف حارس المرمى.

وتأتي المواجهة مع سان جرمان مع تراجع كبير في مستوى ميلان في الاونة الاخيرة حيث تعرضت كتيبة المدرب ستيفانو بيولي لصيحات الاستهجان بعد الخسارة امام اودينيزي 0-1 السبت في الدوري المحلي حيث بات الفريق يتخلف بفارق 6 نقاط عن جاره إنتر المتصدر.

وقال بيولي بعد الخسارة "لدي كل ما أنا بحاجة اليه للقيام بعمل جيد، وإذا لم تظهر النتائج فهذا خطأي".

واضاف "سأعمل على تحسين طريقة لعبنا، لكن لا يمكننا اللعب كما فعلنا أمام أودينيزي".

لم يسجل ميلان أي هدف حتى الآن في مشواره في دوري أبطال أوروبا، وفاز مرة واحدة فقط من آخر ست مباريات في جميع المسابقات منذ بداية أكتوبر، في سلسلة تضمنت ثلاث هزائم من بينها سقوطه امام سان جرمان ذهابا 0-3 على ملعب بارك دي برينس.

ومع ذلك، وعلى الرغم من كونه في قاع المجموعة السادسة، لا يزال بإمكان ميلان التأهل إلى دور الـ16 حيث تفصله نقطتان عن بوروسيا دورتموند الالماني صاحب المركز الثاني الذي يستضيف نيوكاسل الثلاثاء ايضا.

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