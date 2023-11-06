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الرومانية نيكول توما: عالمية أبو ظبي للجوجيتسو حققت حلم الذهبية

11/6/2023 7:27:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعربت الرومانية نيكول ستيفانيا توما عن امتنانها لدولة الإمارات التي منحتها فرصة التتويج بالميدالية الذهبية في النسخة الـ15 لبطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي شهدت مشاركتها الأولى في البطولة في "وزن 55 كجم"، لفئة "الهواة" الحزام الأبيض".

وقالت توما : "كانت تجربة جيدة للغاية.. حضرت إلى الإمارات للمشاركة، وكنت أحلم بالحصول على المركز الأول وتحقيق الميدالية الذهبية.. الآن، كل ذلك أصبح حقيقة، وأشكر جميع المسؤولين عن هذا العمل الكبير في الإجراءات والتنظيم، بتواجد أفضل اللاعبين واللاعبات على مستوى العالم".

وأكدت حرصها على العودة مجدداً إلى الإمارات للمشاركة في مثل هذه البطولات، بما توفره من أجواء حماسية في المنافسات، والحضور الكبير للجماهير من مختلف الفئات والجنسيات.

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