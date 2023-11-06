هل تعرض للإصابة؟ تأكد غياب رونالدو عن مباراة الدحيل

غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، عن بعثة فريقه التي توجهت إلى قطر، لخوض مواجهة الدحيل بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وشهدت بعثة النصر غياب رونالدو، وزميله إيمريك لابورت، الذي تخلف عن البعثة هو الآخر، فيما شهدت بعثة العالمي تواجد النجم السنغالي ساديو ماني، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وأكدت تقارير سعودية أن كاسترو مدرب النصر، قرر استبعاد رونالدو من مواجهة الدحيل لإراحته بسبب شكوته من الإرهاق.

استبعاد 3 لاعبين.. قائمة أجانب النصر أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا

وشهدت بعثة النصر المسافرة إلى قطر تواجد السداسي الأجنبي (آندرسون تاليسكا – أليكس تيليس – سيكو فوفانا – أوتافيو – مارسيلو بروزوفيتش – ساديو ماني)، فيما غاب رونالدو، وإيمريك لابورت.

ومن المنتظر أن يتم استبعاد لاعب ثالث من قائمة أجانب النصر، حيث سيفاضل كاسترو بين عناصره عقب انتهاء الحصة التدريبية الأخيرة للفريق اليوم الإثنين.

ويستضيف استاد خليفة الدولي مباراة الدحيل والنصر، غداً الثلاثاء 7 نوفمبر، في تمام العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، التاسعة بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت مصر.

ويحتل النصر صدارة ترتيب المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، فيما يأتي الدحيل في المركز الثالث بنقطة وحيدة.

وتنقل مباراة النصر والدحيل عبر شبكة قنوات الكأس القطرية وبي إن سبورتس بالإضافة إلى شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية.

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