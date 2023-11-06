الإيطالي دوروجاتي يحافظ على صدارته لبطولة هايك آند فلاي للقفز بالمظلات

حافظ الطيار الإيطالي آرون دوروجاتي على صدارته لبطولة "هايك آند فلاي" الدولية، للقفز بالمظلات في نسختها الثانية، بفوزه بلقب الجولة التي أقيمت أمس في جبل ينس برأس الخيمة.

وجاء فوز دوروجاتي بلقب الجولة الثانية وحصوله على الكأس الذهبية، ليحافظ على الصدارة التي كان قد وصل إليها في الجولة الأولى بدبي، في حين حل السويسري نيكولا هيرنجر ثانياً، وجاء الفرنسي ريمي بورديل ثالثاً، وهي نفس نتيجة جولة دبي.

وعلى صعيد مسابقة الطيارين الهواة فاز الإيراني محسن مانسوفي بالمركز الأول، وتلاه الجنوب افريقي بن هود سون ثانياً، وحل الفرنسي تشالنج ثالثاً.

وأكد الشيخ عمر بن صقر القاسمي أن رأس الخيمة تسعى لتنمية السياحة الرياضية والمغامرات معربا عن اعتزازه باستضافة الإمارة لجولتي جبل ينس وجبل جيس في هذه النسخة التي تحظى بمشاركة طيارين من 18 دولة.

وأشاد بالمستوى الفني المتميز لهذه الجولة، والقدرات الفائقة للطيارين المشاركين من الفئتين المحترفين والهواة، ووجه شكره إلى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية على جهوده في تنظيم مثل هذه البطولات التي تعزز من السياحة الرياضية بالدولة.

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