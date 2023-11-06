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أ ف ب: جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل لـالتشاور

11/6/2023 7:16:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) كيب تاون/PNN- قررت حكومة جنوب إفريقيا استدعاء دبلوماسييها في إسرائيل للتشاور على خلفية الوضع الحالي في المنطقة، وفق ما أعلنت الوزيرة المكلفة بالشؤون الرئاسية خومبودزو نتشافيني.

وأوضحت وزيرة الخارجية ناليدي باندور "هذا إجراء عادي يتخذ عندما يكون الوضع مثيرا للقلق". وسيقدم الدبلوماسيون "إحاطة كاملة" عن الوضع للحكومة.

وفي وقت سابق، استدعت عدة دول سفراءها من إسرائيل كتركيا وتشيلي والبحرين وغيرها وأوقفت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب.

المصدر: أ ف ب

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