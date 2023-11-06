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صور من استقبال المستشفى الميداني العسكري الأردني للمساعدات الطبية في غزة

11/6/2023 7:16:21 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، وفق تغريدة للملك عبد الله الثاني عبر منصة إكس
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  • تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. صور من استقبال المستشفى الميداني العسكري الأردني للمساعدات الطبية في غزة 11/06/2023 - 14:13 عمان ن

    صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه وبتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي فجر اليوم بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه /76، والذي أوشكت امداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

    وتالياُ صور لاستقبال المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة المساعدات التي اوعز الملك لسلاح الجو الملكي بايصالها لهم.

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