MENAFN - Amman Net)إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، وفق تغريدة للملك عبد الله الثاني عبر منصة إكسالملكة رانيا العبدالله، تحث على دعوة جماعية لوقف إطلاق النار في غزة، منددة بـ"الوضع الإنساني الكارثي" في القطاعاستشهاد شاب، صباح الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة.جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة المحاصر، تتركز معظمها على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.مسؤولو الوكالات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، يصدرون بيانا مشتركا نادرا يطالبون فيه بـ "وقف فوري إنساني لإطلاق النار" في العدوان الإسرائيلي على غزة.مجلس الأمن الدولي يعقد مساء اليوم مشاورات مغلقة بدعوة من الإمارات والصين لبحث الوضع في غزة بعد الهجوم على مستشفى الشفاء والهجمات المتكررة على مخيم جباليا للاجئينتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. صور من استقبال المستشفى الميداني العسكري الأردني للمساعدات الطبية في غزة 11/06/2023 - 14:13 عمان ن

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه وبتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي فجر اليوم بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه /76، والذي أوشكت امداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وتالياُ صور لاستقبال المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة المساعدات التي اوعز الملك لسلاح الجو الملكي بايصالها لهم.

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