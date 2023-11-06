صور من استقبال المستشفى الميداني العسكري الأردني للمساعدات الطبية في غزة

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- Amman Net)
إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، وفق تغريدة للملك عبد الله الثاني عبر منصة إكس
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تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. صور من استقبال المستشفى الميداني العسكري الأردني للمساعدات الطبية في غزة 11/06/2023 - 14:13 عمان ن
صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه وبتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي فجر اليوم بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه /76، والذي أوشكت امداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وتالياُ صور لاستقبال المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة المساعدات التي اوعز الملك لسلاح الجو الملكي بايصالها لهم.
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