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دياز ينقذ ليفربول من سقوط مدو أمام لوتون

11/6/2023 7:16:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنقذ الكولومبي لويس دياز فريقه ليفربول من سقوط مدو أمام لوتون تاون المتواضع عندما أدرك له التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع الأحد ضمن المرحلة الـ11 من الدوري الإنجليزي.
وكان دياز يخوض مباراته الأولى مع ليفربول منذ اختطاف والديه في 28 أكتوبر الماضي.
وتم إنقاذ والدة دياز في غضون ساعات بعد اختطافها نهاية الأسبوع الماضي في بلدة بارانكاس الكولومبية الصغيرة، لكن والده لا يزال في أيدي مختطفيه الذين وعدوا بإطلاق سراحه في الساعات الأخيرة بعد اعترافهم بأنهم ارتكبوا خطأ.
وبعد تسجيله هدف التعادل لليفربول في شباك لوتون من كرة رأسية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة بعد نزوله بديلا في الدقيقة 83، احتفل دياز بالكشف عن قميص كتب عليه "الحرية لوالدي".
وكان لوتون في طريقه إلى تحقيق فوزه الأول على ليفربول منذ عام 1991 عندما سجل له الجناح الهولندي البديل تاهيت تشونغ هدف التقدم في الدقيقة 80 مستغلا تمريرة من عيسى كابوري.
ورغم التعادل، تقدم ليفربول إلى المركز الثالث برصيد 24 نقطة، متقدما بفارق

الأهداف على أرسنال، فيما ارتفع رصيد لوتون إلى 6 نقاط في المركز الـ17.

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