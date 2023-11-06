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قوات الاحتلال تغلق المدخل الشرقي لحوسان غرب بيت لحم

11/6/2023 7:16:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، المدخل الشرقي لقرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الشرقي القريب من مفترق طرق بلدة بتير بالسواتر الترابية، ما يمنع المواطنين الفلسطينيين من التحرك بحرية أو التنقل بمركباتهم وعزلهم عن محيطهم سواء الريف الغربي أو مدينة بيت لحم بعد اغلاق كافة المداخل.

وفا

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