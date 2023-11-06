قوات الاحتلال تغلق المدخل الشرقي لحوسان غرب بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، المدخل الشرقي لقرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الشرقي القريب من مفترق طرق بلدة بتير بالسواتر الترابية، ما يمنع المواطنين الفلسطينيين من التحرك بحرية أو التنقل بمركباتهم وعزلهم عن محيطهم سواء الريف الغربي أو مدينة بيت لحم بعد اغلاق كافة المداخل.
وفا
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