بقذيفة الياسين 105.. كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية

بقذيفة الياسين 105.. كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية
التاريخ
11/6/2023 7:16:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تدمر دبابة صهيونية متوغلة في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا بقذيفة "الياسين 105".
وكانت الكتائب أفادت سابقا عن قصف تحشدات قوات العدو المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا بقذائف الهاون.
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