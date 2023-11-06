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ليون يواصل انحداره في الدوري الفرنسي

11/6/2023 7:16:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل نادي ليون بطل فرنسا سبع مرات، فشله في تحقيق فوزه الأول في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم وذلك بعد تعادله مع ضيفه متز 1-1 الأحد ضمن المرحلة الـ11.
ومنح الغامبي أبلي جالو التقدم لمتز في الدقيقة 77 قبل أن يعادل سكيلي ألفيرو النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 84.
ولا يزال ليون الذي هيمن على الكرة الفرنسية بين العامين 2001 و2007 محرزا لقب الدوري سبع مرات متتالية، يقبع في أسفل الترتيب ويواجه خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية بعدما اكتفى بأربع نقاط حققها من أربعة تعادلات مقابل ست هزائم.
ومنذ بداية الموسم، يواجه ليون ظروفا صعبة أدت إلى إقالة مدربه لوران بلان عقب انتهاء المرحلة الرابعة قبل أن يستبدل بالإيطالي فابيو غروسو، إلا أن المتوج كلاعب مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم عام 2006 لم تكن حاله أفضل واكتفى بتحقيق 3 نقاط من 3 تعادلات منذ استلامه المهمة.
من جهته، يواجه أيضا متز خطر الهبوط ويحتل المركز الـ18 بـ10 نقاط.

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