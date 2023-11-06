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دجوكوفيتش يقلب الطاولة على الروسي روبليف ويصعد إلى النهائي

11/6/2023 7:16:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حول الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، تأخره أمام الروسي أندريه روبليف بمجموعة 5-7 إلى فوز باثنتين 7-6 و7-5 ليصعد لنهائي دورة باريس للتنس للماسترز.
ونجح دجوكوفيتش في كسر إرسال روبليف المصنف خامسا، في الشوط الأول من المجموعة الأولى، لكن روبليف رد التحية مباشرة مدركا التعادل 1-1 قبل أن يفعلها الروسي للمرة الثانية في الشوط الثاني عشر ويحسم المجموعة لصالحه 7-5.
وكان التعادل سيد الموقف في المجموعة الثانية واحتكم اللاعبان إلى شوط فاصل كسبه الصربي 7-3 وبالتالي المجموعة 7-6.
ولم تختلف الحال في المجموعة الثالثة الحاسمة وحافظ كل لاعب على إرساله حتى الشوط الثاني عشر عندما تمكن دجوكوفيتش من كسر إرسال روبليف وحسم المجموعة لصالحه 7-5.
وكرس دجوكوفيتش فوزه على روبليف للمرة الخامسة في ست مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.
ويسعى دجوكوفيتش لتحقيق اللقب السابع في باريس والـ40 في دورات ماسترز للألف نقطة وهما معا رقمان قياسيان.


وسيخوض الصربي النهائي الـ58 في دورات ماسترز للألف نقطة في مسيرته الاحترافية، وهو رقم قياسي آخر.


ويلعب "دجوكو" في النهائي ضد البلغاري غريغور ديميتروف المصنف في المركز الـ17 عالميا.

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