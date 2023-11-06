بلينكن: بحثنا في أنقرة إيصال المساعدات لغزة ومنع توسع الصراع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إننا بحثنا في أنقرة الأزمة في غزة وإيصال المساعدات ومنع توسع الصراع".



وأضاف في تصريحات صحفية "نبذل ما في وسعنا لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس".



ونوه أن جهودهم مستمرة من أجل هدنة إنسانية في غزة مع ارتفاع عدد الشهداء من النساء والأطفال.



وأكد أنهم يدركون حجم القلق بشأن عدد الشهداء الكبير من النساء والأطفال وهو أمر يتواصل بشأنه يوميا مع الإسرائيليين.



وختم" نتواصل مع الإسرائيليين من أجل اتخاذ خطوات للتخفيف من الضحايا المدنيين ونعمل لإيصال المساعدات إلى غزة"، قائلاً "العنف المستمر في الضفة الغربية يثير قلقنا".

