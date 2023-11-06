بلينكن: بحثنا في أنقرة إيصال المساعدات لغزة ومنع توسع الصراع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إننا بحثنا في أنقرة الأزمة في غزة وإيصال المساعدات ومنع توسع الصراع".
وأضاف في تصريحات صحفية "نبذل ما في وسعنا لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس".
ونوه أن جهودهم مستمرة من أجل هدنة إنسانية في غزة مع ارتفاع عدد الشهداء من النساء والأطفال.
وأكد أنهم يدركون حجم القلق بشأن عدد الشهداء الكبير من النساء والأطفال وهو أمر يتواصل بشأنه يوميا مع الإسرائيليين.
وختم" نتواصل مع الإسرائيليين من أجل اتخاذ خطوات للتخفيف من الضحايا المدنيين ونعمل لإيصال المساعدات إلى غزة"، قائلاً "العنف المستمر في الضفة الغربية يثير قلقنا".
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