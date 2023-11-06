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ريال مدريد يفقد أحد أسلحته ضد خفافيش فالنسيا

11/6/2023 7:16:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، نبأ غير سار، قبل خوض مواجهة فالنسيا المقبلة، بالجولة 13 من الليجا، المقرر إقامتها في معقل الملكي "سانتياجو برنابيو".
وسيفتقد أنشيلوتي، خدمات مدافعه الدولي الألماني أنطونيو روديجر، بعدما تلقى البطاقة الصفراء ضد رايو فاليكانو، ليتأكد غيابه بسبب تراكم البطاقات.
وأشهر حكم المباراة، البطاقة الصفراء في وجه روديجر، بعدما نشبت مشاجرة بينه وليخوني لاعب رايو فاليكانو، وكادت المشادة تتطور إلى طرد أحد اللاعبين، لكن الحكم اكتفى بالبطاقات الصفراء.
وفي ظل الغيابات في خط دفاع ريال مدريد، سيكون أنشيلوتي في أزمة كبيرة بتأكد غياب روديجر.
ومن المتوقع أن يكون ناتشو، هو البديل لتعويض غياب روديجر في مواجهة الخفافيش المقبلة.
ويحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 29 نقطة، بينما رايو فاليكانو في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.
وأهدر ريال مدريد فرصة استعادة الصدارة، حيث ينفرد بها جيرونا برصيد 31 نقطة.

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