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أليجري يستبعد يوفنتوس من المرشحين للقب الكالتشيو

11/6/2023 7:16:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، تكرار تصريحاته حول ابتعاد فريقه عن كونه مرشحا للفوز بلقب الاسكوديتو هذا الموسم.
وحقق اليوفي فوزا صعبا على فيورنتينا، بنتيجة 1-0، بالجولة الـ11 من الدوري الإيطالي، ليواصل مطارد المتصدر إنتر بعدما رفع رصيده لـ26 نقطة بفارق نقطتين عن النيراتزوري.
وقال أليجري في تصريحاته لقناة "DAZN": "اللعب ضد فيورنتينا دائما يكون معقدا، لأنهم يهاجمون ويتحركون لكن لاعبي فريقي قدموا أداءً رائعًا".
وأضاف: "لقد سجلنا الهدف وعانينا أكثر في الشوط الأول، في الثاني لم يقم تشيزني بأي تصد بالرغم من كثرة الكرات العرضية، نأسف فقط لأنه بمجرد أن تغلبنا على ضغطهم، لم نستفد إلى أقصى حد من المواقف الهجومية المرتدة عندما تواجدت المساحات".
وتابع "يجب الفوز بالمباريات بالمعاناة والدفاع الجيد، كنا بحاجة إلى أن يتقدم كوستيتش إلى العمق قليلا لكي يساهم في منع تقدم نيكو جونزاليس، وهو الأمر الذي لم يتم بشكل كافٍ في الشوط الأول".
وزاد: "فيورنتينا لعب مباراة جيدة جدا ولا يسعنا إلا أن نرفع القبعة لهم، نحن دافعنا بشكل جيد داخل منطقة الجزاء، وكانت هناك خطورة واحدة فقط، روجاني وبريمر وجاتي يمكنهم الدفاع في مساحات مفتوحة، لكنهم يتعلمون الدفاع بشكل أفضل في منطقة الجزاء الآن".
وحول تسجيل فابيو ميريتي لهدفه الأول بقميص يوفنتوس، علق المدرب: "أنا سعيد من أجله لأنه يتعرض للانتقاد أحيانا بسبب مستواه، نحن نحتاج إلى انتظار نضج اللاعبين الشباب ومساعدتهم من خلال التعلم من الأخطاء".
واستطرد أليجري: "علينا التطلع للأمام دائما، لكن هذا لا يعني الفوز بالاسكوديتو، إنتر وميلان ونابولي جاهزون بشكل أفضل، وهم أكثر تماسكا، بينما نقوم بتكوين فريق يضم بعض اللاعبين الشباب وقليلي الخبرة".
وختم: "مباراة الإنتر لا تعني شيئا (في الترتيب)، إنه موسم طويل للغاية، وعلينا أن نعمل على تحسين نقاط الضعف لدينا، النيراتزوري بني في سنوات عديدة من أجل الفوز بالاسكوديتو".

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