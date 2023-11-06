دراسة: 'كورونا' تسبب في ضرر دائم لأدمغة كبار السن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكتشف علماء من جامعة "إكسترا" والكلية الملكية في لندن، أن القدرات المعرفية للذين زادت أعمارهم عن 50 عاما تدهورت بسبب الإصابة بفيروس كوفيد-19.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة Тhe Lancet.



حيث قام العلماء بإجراء هذه الدراسة عبر الإنترنت والتي شارك فيها أكثر من 3000 مستخدم، تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 90 عاما. طُلب منهم إجراء اختبار لتقييم الوظيفة الإدراكية المعرفية في الدماغ. أظهر تحليل النتائج أن معدل التدهور المعرفي تسارع بشكل ملحوظ في السنة الأولى من الإصابة. حسب العلماء فإن مهارات التوجه المكاني والذاكرة ومعالجة وتحليل المعلومات بدأت في التدهور أسرع بمقدار 50٪.

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن العيش في مثل هذه الظروف يعرّض كبار السن لخطر الإصابة بالخرف. وأوصى العلماء المرضى الذين بلغوا من العمر 50 عاما فما فوق بمراقبة التغيرات التي تطرأ على صحتهم باهتمام، واستشارة الطبيب إذا شعروا أنهم يعانون من ضعف إدراكي.



يذكر أن العلماء قد اكتشفوا سابقا وجود صلة بين جودة النوم والخرف.

روسيا اليوم

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