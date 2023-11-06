لبنان: ممارسات الاحتلال تجاوزت كل القواعد والأعراف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم إن ممارسات الاحتلال العدوانية تجاوزت كل القواعد والأعراف، وإن ادانة المجازر الإسرائيلية بحق الأبرياء في فلسطين ولبنان، لم تعد تكفي.

ولفت سليم إلى أن "إدانة ما يرتكبه العدو الاسرائيلي من مجازر بحق الأبرياء في لبنان وفلسطين، لم تعد تكفي مهما تضمنت من عبارات الاستنكار والشجب، ذلك ان الممارسات الإسرائيلية العدوانية تجاوزت كل القواعد والأعراف، فضلا عن انتهاكها الفاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية لاسيما في حالات الحرب".

وأضاف: "بديهي والحالة هذه ان تكون المواقف العربية والدولية، مواقف عملية وحاسمة ورادعة تلجم العدو وتضع حداً لجرائمه لاسيما تلك المرتكبة ضد المدنيين والأطفال والنساء".

روسيا اليوم



