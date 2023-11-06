لبنان: ممارسات الاحتلال تجاوزت كل القواعد والأعراف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم إن ممارسات الاحتلال العدوانية تجاوزت كل القواعد والأعراف، وإن ادانة المجازر الإسرائيلية بحق الأبرياء في فلسطين ولبنان، لم تعد تكفي.
ولفت سليم إلى أن "إدانة ما يرتكبه العدو الاسرائيلي من مجازر بحق الأبرياء في لبنان وفلسطين، لم تعد تكفي مهما تضمنت من عبارات الاستنكار والشجب، ذلك ان الممارسات الإسرائيلية العدوانية تجاوزت كل القواعد والأعراف، فضلا عن انتهاكها الفاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية لاسيما في حالات الحرب".
وأضاف: "بديهي والحالة هذه ان تكون المواقف العربية والدولية، مواقف عملية وحاسمة ورادعة تلجم العدو وتضع حداً لجرائمه لاسيما تلك المرتكبة ضد المدنيين والأطفال والنساء".
روسيا اليوم
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