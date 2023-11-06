شاهد فيديو لـ سائق حافلة مدرسية يعتدي على تلميذ بالصفع والخنق في أمريكا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروعًا، يظهر سائق حافلة مدرسية في ولاية لويزيانا الأمريكية، وهو يعتدي على تلميذ في المرحلة المتوسطة، حيث صفعه وخنقَه أمام باقي الركاب.
ووفقًا لصحيفة“الديلي ميل” البريطانية، فإن السائق (77 عامًا)، الذي لم يتم الكشف عن هويته، كان يعمل لدى شركة“ستيودنت فرست” لتشغيل الحافلات المدرسية في البلاد.
وبحسب الفيديو، فقد قام السائق بصفع التلميذ ثم خنقه، الأمر الذي دفع باقي الطلاب إلى الصراخ والتوسل له لإطلاق سراح الطفل.
وبعد انتشار الفيديو، أصدرت الشركة بيانًا أكدت فيه أن السائق قد استقال من منصبه، كما أكدت أن الحادث قيد التحقيق.
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