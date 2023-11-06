شاهد فيديو لـ سائق حافلة مدرسية يعتدي على تلميذ بالصفع والخنق في أمريكا

MENAFN - Al Wakeel News)تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروعًا، يظهر سائق حافلة مدرسية في ولاية لويزيانا الأمريكية، وهو يعتدي على تلميذ في المرحلة المتوسطة، حيث صفعه وخنقَه أمام باقي الركاب.



ووفقًا لصحيفة“الديلي ميل” البريطانية، فإن السائق (77 عامًا)، الذي لم يتم الكشف عن هويته، كان يعمل لدى شركة“ستيودنت فرست” لتشغيل الحافلات المدرسية في البلاد.



وبحسب الفيديو، فقد قام السائق بصفع التلميذ ثم خنقه، الأمر الذي دفع باقي الطلاب إلى الصراخ والتوسل له لإطلاق سراح الطفل.



وبعد انتشار الفيديو، أصدرت الشركة بيانًا أكدت فيه أن السائق قد استقال من منصبه، كما أكدت أن الحادث قيد التحقيق.





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