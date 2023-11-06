إنريكي يستبعد رباعي باريس من موقعة ميلان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمباراة ميلان المقرر لها، غدا الثلاثاء، على ملعب سان سيرو في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وشهدت اختيارات إنريكي، غياب كل من "ماركو أسينسيو وكيلور نافاس وبرنسيل كيمبيمبي ونونو مينديز".
وفيما يلي قائمة باريس:
"حكيمي - أوجارتي - ماركينيوس - مبابي - فابيان - راموس - ديمبلي -فيتينيا - لي كانج - لوكاس هيرنانديز - كولو مواني - موكيلي - سولير - باركولا - لوتيلييه - زاير إيمري - سكرينيار - تيناس - دوناروما".
وكان سان جيرمان فاز على ميلان بنتيجة (3-0)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات على ملعب "حديقة الأمراء".
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