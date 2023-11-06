شركة بارات لندن تستقطب المستثمرين العقاريين من دول مجلس التعاون الخليجي بإطلاق مشروع ستيرلينج بليس السكني

(MENAFN
- Shamal Marketing Communications) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 06 نوفمبر 2023: أطلقت شركة بارات لندن، وهي جزء من بارات جروب، أكبر شركة لبناء المنازل في المملكة المتحدة، رسميًا أحدث مشاريعها، ستيرلينج بليس، في مالدن الجديدة، في جنوب غرب عاصمة المملكة المتحدة، بالتزامن مع إصدار بحث جديد يكشف عن زيادة شعبية الموقع الذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 8.3٪ في العام الماضي.
كشفت آخر الأبحاث التي أجرتها شركة جيه إل إل أن الطلب مرتفع على منطقة مالدن الجديدة، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد السكان بنسبة 2.4% بين عامي 2021 و2026، وتماشيًا مع زيادة شعبية المنطقة فقد ارتفع متوسط أسعار المبيعات أيضًا بنسبة 8.3% في 12 شهر فقط متفوقًا بشكل كبير على ارتفاع أسعار منطقة لندن الكبرى بنسبة 3.6٪، كما تفوقت مالدن الجديدة على لندن والمناطق المجاورة لها في السنوات الخمس والعشر والعشرين الماضية على التوالي.
يقود حملة المبيعات في دول مجلس التعاون الخليجي مكتب بارات لندن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تم إطلاقه مؤخرًا، بقيادة شركة هاردينغتون ريزيدنشال ومقرها الإمارات العربية المتحدة، وفقًا للمدير الإداري للشركة إيان بلومي الذي صرح بأن هناك الكثير من الميزات التي تجذب اهتمام المستثمرين من المنطقة.
وفي هذا السياق قال إيان بلوملي، المدير العام لشركة هاردينغتون ريزيدنشال: "يثير مشروع ستيرلينج بليس السكني اهتمام المستثمرين من هذه المنطقة لثلاثة أسباب رئيسية: الأول هو أولئك الذين يبحثون عن منزل لاستخدامه خلال فصل الصيف، والذي يقع في جزء معتدل الجو من العاصمة، ولكن على بعد رحلة قصيرة بالقطار إلى وسط لندن، والثاني هو التعليم، حيث يعتبر جنوب غرب لندن أحد أكثر المناطق المرغوبة لأولياء الأمور؛ وأخيرًا، الفرص الاستثمارية المذهلة، فهناك عدد قليل جدًا من المشاريع الاستثمارية التي تحقق نموًا بنسبة 8.3٪ خلال 12 شهرًا".
وأضاف بلوملي قائلاً: "نرى حاليًا أن المستثمرين السعوديين والكويتيين والإماراتيين يقودون هذا النوع من العقارات، تليها قطر وعمان والبحرين".
يتألف مشرع ستيرلنج بليس من 456 شقة جديدة مكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، حيث تتكون الشقق الجديدة من سبعة مباني متداخلة الارتفاع تتراوح من سبعة إلى أربعة عشر طابقاً، وتبدأ أسعار الشقق المكون من غرفة نوم واحدة من 459.600 دولار أمريكي (379.000 جنيه إسترليني)، حيث ستوفر المرحلة الأولى إطلالات بانورامية على جنوب غرب لندن وباتجاه المدينة، كما سيستفيد السكان المقيمين من المعيشة ذات المخطط المفتوح والحدائق ذات المناظر الطبيعية بالإضافة إلى الإطلالات الخلابة، إذ سيتم تسليم المنازل الأولى في الربع الأخير من عام 2025، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في عام 2027.
تم تصميم القرية السكنية الجديدة لتكون صديقة للبيئة، حيث ستؤدي إضافة حدائق المنصة ومناطق اللعب وزراعة الأشجار والشجيرات إلى تحقيق مكاسب صافية للتنوع البيولوجي بنسبة 10% للمنطقة، من المتوقع أن يحصل كل منزل موفر للطاقة على تصنيف EPC بدرجة B أو أعلى، وتحتوي القرية السكنية على 240 نقطة شحن كهربائية، وأكثر من 900 مساحة تخزين وألواح شمسية في جميع أنحاء الموقع.
مالدن الجديدة هي منطقة يمكن أن تستفيد أيضًا من التسليم المحتمل لـ كروسريل 2، حيث أشارت الأبحاث التي أجرتها شركة جيه إل إل إلى أن 76% من المناطق المحيطة بمحطات خط إليزابيث المخطط لها قد تفوقت على المتوسط الإقليمي من حيث أسعار المنازل في العقد الذي سبق إطلاقها، مما يؤكد بشكل أكبر على ضمان عائد الاستثمار المحتمل، كما سيعمل خط المواصلات أيضًا على تحسين الاتصال بالمنطقة بشكل كبير، مع ما يصل إلى 30 قطارًا في الساعة إلى وجهات بما في ذلك وسط لندن وهيرتفوردشاير وساري، مما يقلل بشكل كبير من أوقات الرحلات.
يقع مشروع ستيرلينج بليس بالقرب من الحدود المؤدية إلى مقاطعة ساري (Surrey)، ويتمتع بموقع مثالي مناسب لكل من المدينة والريف، ويضم أربعة خطوط للحافلات وثلاث محطات للسكك الحديدية على بعد 15 دقيقة سيرًا على الأقدام، كما يمكن أيضًا الوصول إلى خطوط المنطقة والشمال من محطتي مترو أنفاق ويمبلدون وجنوب ويمبلدون القريبتين.
بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى المدينة، فهناك العديد من الوجهات الشهيرة في جنوب غرب لندن، حيث يقع منتزه ريتشموند، المشهور بغزلانه، على بعد أقل من أربعة أميال ويغطي مساحة 2500 هكتار، ويضم مقاهي وملاعب وحديقة غابات على الطراز الفيكتوري، كما تعد مدينة كينجستون أبون تيمز النابضة بالحياة، والتي تقع على بعد ثلاثة أميال فقط من مشروع ستيرلنج بليس، الوجهة المثالية للمتسوقين، حيث توجد مطاعم ومقاهي متنوعة على جانبي نهر التايمز.
ومن حيث قطاع التعليم تعد منطقة ميرتون موطنًا لأكثر من 85 مدرسة، وتعد المنطقة من بين أفضل 10 مدارس في لندن من حيث المدارس "المتميزة" المصنفة من أوفستيد كما أن هناك طلبًا مرتفعًا على المدارس الانتقائية في المنطقة، حيث يتقدم 1500 طالب سنويًا لشغل 180 مكانًا متاحًا في مدرسة تيفين.
وبهذه المناسبة قال ستيوارت ليزلي، مدير المبيعات والتسويق الدولي لدى شركة بارات لندن:
"لقد لاحظنا أن عادات المستثمرين العقاريين قد تغيرت في مرحلة ما بعد الجائحة، حيث أصبحت الحاجة إلى توازن جيد بين العمل والحياة أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ تحتوي منطقة مالدن الجديدة على مزيج مثالي مميز يجمع بين هدوء الريف وضجيج العاصمة على بعد أقل من 30 دقيقة بالقطار".
وأضاف ليزلي قائلاً: "إن أهم ما يميز منطقة مالدن الجديدة هو موقعها الاستراتيجي المميز الذي يقع بجوار أهم الوجهات الشهيرة في لندن مثل: ريتشموند بارك وقرية ويمبلدون وكينغستون، لذلك فمن المتوقع أن تزداد شعبية هذه المنطقة وترتفع أسعارها لكونها تلبي العديد من المتطلبات اللازمة للمعيشة في عام 2023".
ستبدأ أسعار ستيرلنج بليس في مالدن الجديدة من 459.600 دولار أمريكي (379.000 جنيه إسترليني) للمنزل المكون من غرفة نوم واحدة.
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