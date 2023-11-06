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دارة الملك عبدالعزيز تطلق برنامج“أنتمي” للتعريف بالعمق التاريخي والثقافي للمملكة

11/6/2023 6:26:50 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض – أصداف نيوز:

أطلقت دارة الملك عبدالعزيز اليوم، مبادرتها الثقافية برنامج (أنتمي)؛ بهدف تعريف الناشئة واليافعين بالعمق التاريخي والثقافي والجغرافي للمملكة.

ويعمل البرنامج من خلال الوسائل الرقمية والترفيهية الحديثة التي تتناسب مع توجهات الجيل الشاب ورؤية المملكة 2030، لإبراز العمق التاريخي والثقافي العريق للمملكة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتعزيز التفاعل مع تاريخ المملكة، والوقوف على روائع قصصه وحكاياته، والاعتزاز بتاريخ الآباء والأجداد وما سطروه من بطولات وشيم وأخلاق، إضافة إلى إبراز الثروة التاريخية الموثوقة والمحفوظة لدى دارة الملك عبدالعزيز.

ومن خلال مجموعة من البرامج والتطبيقات والفيديوهات والمنصات الإلكترونية، يأخذ البرنامج المتصفح في رحلة شيقة إلى الماضي، تربط الشباب بتاريخ المملكة العربية السعودية، والتاريخ العربي والإسلامي، وتاريخ الحضارات القديمة على أرض المملكة من خلال موقع على شبكة الإنترنت على الرابط: الموقع معلومات عن البرنامج، وقسم (اكتشف قصصنا)، وقسمًا مخصصًا للحكايات، وآخر للبدايات الوطنية، فيما خُصص للأسواق قسم خاص، كما جرى إدراج قسم تعليمي يهدف لزيادة المعلومات لمتصفح الموقع.–واس

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