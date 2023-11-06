دارة الملك عبدالعزيز تطلق برنامج“أنتمي” للتعريف بالعمق التاريخي والثقافي للمملكة

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
أطلقت دارة الملك عبدالعزيز اليوم، مبادرتها الثقافية برنامج (أنتمي)؛ بهدف تعريف الناشئة واليافعين بالعمق التاريخي والثقافي والجغرافي للمملكة.
ويعمل البرنامج من خلال الوسائل الرقمية والترفيهية الحديثة التي تتناسب مع توجهات الجيل الشاب ورؤية المملكة 2030، لإبراز العمق التاريخي والثقافي العريق للمملكة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتعزيز التفاعل مع تاريخ المملكة، والوقوف على روائع قصصه وحكاياته، والاعتزاز بتاريخ الآباء والأجداد وما سطروه من بطولات وشيم وأخلاق، إضافة إلى إبراز الثروة التاريخية الموثوقة والمحفوظة لدى دارة الملك عبدالعزيز.
ومن خلال مجموعة من البرامج والتطبيقات والفيديوهات والمنصات الإلكترونية، يأخذ البرنامج المتصفح في رحلة شيقة إلى الماضي، تربط الشباب بتاريخ المملكة العربية السعودية، والتاريخ العربي والإسلامي، وتاريخ الحضارات القديمة على أرض المملكة من خلال موقع على شبكة الإنترنت على الرابط: الموقع معلومات عن البرنامج، وقسم (اكتشف قصصنا)، وقسمًا مخصصًا للحكايات، وآخر للبدايات الوطنية، فيما خُصص للأسواق قسم خاص، كما جرى إدراج قسم تعليمي يهدف لزيادة المعلومات لمتصفح الموقع.–واس
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