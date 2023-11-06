إثراء يختتم مؤتمر“تنوين” السادس بفوز 5 مشاريع بأفضل حلول إبداعية

الظهران – أصداف نيوز:

اختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) أمس، مؤتمره الإبداعي (تنوين) في نسخته السادسة، الذي يُعنى بمفاهيم الإبداع وتقاطعاتها مع مختلف المجالات، بمشاركة نخبة من الخبراء والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بمقر المركز بالظهران.

وسلط المؤتمر الذي استمر أربعة أيام، الضوء على تأثير المدى على العملية الإبداعية وطريقة تفكير المصممين والنتائج من هذه التصاميم، وتحدث المشاركين عن رؤاهم وتأملاتهم حول مفهوم“المدى” كموضوع أساس لتنوين هذا العام، والذي يسعى إلى فهم العملية الإبداعية وكيفية تأثيرها على مختلف المجالات، فيما تضمن المؤتمر العديد من الفعاليات والبرامج، والجلسات الحوارية أبرزها؛ ورش عمل تفاعلية، معرض تنوين، تحدي تصميم حلول للاجئين، وبرنامج يوم بصحبة خبير.

وأوضحت رئيسة قسم الإبداع والابتكار في“إثراء” مزنة الزامل، أن المؤتمر قائمًا على مفهوم المدى، حيث استقطب خبراء من حول العالم؛ لمناقشة الأفكار الإبداعية والاحتفاء بها لتتحول إلى واقع ملموس، وتحسين وجهة حياة اللاجئين عبر مسارات مخصصة للتحدي شملت؛ التعليم والأمن الغذائي والطاقة، بمشاركة 100 مصمم ومهندس وخبير في الجلسات الحوارية للمؤتمر مطلعين على مخرجات التحدي الكبير، وسط تفاعل أكثر من 60 مشاركًا قدموا حلولاً بإشراف لجنة تحكيم عالمية، مشيرةً إلى دور“إثراء” في دعم تطوير المجال الإبداعي في المملكة بتقديم برامج تسلّط الضوء على المبدعين وتشجعهم على التفكير الإبداعي والابتكار.

وأعلن مركز“اثراء” عن فوز خمسة مشاريع استطاعت الوصول إلى حلول عبر ثلاث مسارات شملت؛ الأمن الغذائي، التعليم، والطاقة، وحلول تتعلق في الابتكار والاستدامة، ضمن تحدي تنوين الكبير (تصميم حلول للاجئين) الذي أطلقه المركز ضمن فعاليات المؤتمر بحضور عددٍ من الخبراء والمنظمات والمؤسسات العالمية المهتمة بقضايا اللاجئين.

في حين تمكّن فريق“Autm” من الظفر بجائزة أفضل فريق في الأمن الغذائي من خلال ابتكار حل لتوفير الأغذية باستخدام الأسمدة، وأما في مسار الطاقة استطاع فريق“مؤصل” من الوصول إلى حل جذري لتسهيل انتقال اللاجئين من مكان لآخر باستخدام نظام نقل قائم على الطاقة الشمسية، فيما توصّل فريق“بصيص النور” الذي نال جائزة أفضل حل مستدام بتوصله إلى طريقة لقياس السلوكيات الإيجابية عبر مقياس معتمد عالميًا، في الوقت الذي حقق فريق“Sun box“جائزة أفضل حل مبتكر عن جهاز للطهي.–واس