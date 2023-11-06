سقوط صاروخ من القبة الحديدية على منطقة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب

سقوط صاروخ من القبة الحديدية على منطقة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب
التاريخ
11/6/2023 6:14:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
سقوط صاروخ من القبة الحديدية على منطقة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب
MENAFN06112023000208011052ID1107378132
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