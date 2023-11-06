استشهاد الصحفي محمد الجاجة وعدد من أفراد أسرته في قصف إسرائيلي استهدف منزله

MENAFN - Al Wakeel News)استشهد الصحفي محمد الجاجة وعدد من أفراد أسرته في قصف إسرائيلي استهدف منزله بحي النصر في غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .



واستشهد 34 صحفيا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منهم 12 على الأقل استشهدوا خلال تغطيتهم لأحداث الحرب، و10 منهم استشهدوا في غزة، وواحد في لبنان، وآخر في إسرائيل، وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود.



يذكر أن منظمة "مراسلون بلا حدود" رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب ارتكبت بحق صحفيين خلال الحرب الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة.

