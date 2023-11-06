استشهاد الصحفي محمد الجاجة وعدد من أفراد أسرته في قصف إسرائيلي استهدف منزله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد الصحفي محمد الجاجة وعدد من أفراد أسرته في قصف إسرائيلي استهدف منزله بحي النصر في غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
واستشهد 34 صحفيا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منهم 12 على الأقل استشهدوا خلال تغطيتهم لأحداث الحرب، و10 منهم استشهدوا في غزة، وواحد في لبنان، وآخر في إسرائيل، وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود.
يذكر أن منظمة "مراسلون بلا حدود" رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب ارتكبت بحق صحفيين خلال الحرب الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة.
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