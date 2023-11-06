بوتين يقرر الترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالة رويترز، عن مصادر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر الترشح للرئاسة في عام 2024.



ومن المقرر انعقاد الجولة الأولى من الانتخابات في 17 آذار 2024 والتي تتيح للفائز بالبقاء في السلطة لمدة 6 سنوات، وفي حالة عدم وجود فائز في الجولة الأولى تنعقد الجولة الثانية بعد 21 يوما من انتهاء الجولة الأولى على أن تكون الجولة الثانية في إبريل 2024.



وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته أمام الجمعية الاتحادية الروسية، أن الانتخابات ستكون في موعدها وفي إطار التزام بالقانون.

