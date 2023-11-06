بوتين يقرر الترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالة رويترز، عن مصادر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر الترشح للرئاسة في عام 2024.
ومن المقرر انعقاد الجولة الأولى من الانتخابات في 17 آذار 2024 والتي تتيح للفائز بالبقاء في السلطة لمدة 6 سنوات، وفي حالة عدم وجود فائز في الجولة الأولى تنعقد الجولة الثانية بعد 21 يوما من انتهاء الجولة الأولى على أن تكون الجولة الثانية في إبريل 2024.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته أمام الجمعية الاتحادية الروسية، أن الانتخابات ستكون في موعدها وفي إطار التزام بالقانون.
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