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إطلاق مشروع حول الإنتاج الأنظف في المنشآت الصناعية

11/6/2023 6:14:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بمشاركة وزارة البيئة وغرفة صناعة الأردن والجمعية العلمية الملكية مشروع " تطبيق ممارسات متكاملة متعلقة بكفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف المطبقة في المنشآت الصناعية".
ويأتي هذا المشروع تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي والتي تم اطلاقها برعاية ملكية سامية والتي تضمنت العديد من المبادرات الحكومية التي تعنى بدعم القطاعات الصناعية ومن أهمها مبادرة "تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري في الانشطة الصناعية والتركيز على المجمعات الصناعية البيئية".
ويهدف المشروع الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ خدمات فنية واستشارية لتطبيق منهجية الإنتاج الأنظف والكفؤ في استخدام الموارد ل 15 منشأة صناعية مستهدفا كافة القطاعات الصناعية في جميع محافظات المملكة مع مراعاة تخصيص نسب متفاوتة لحجوم المصانع المستفيدة“كبيرة ومتوسطة وصغيرة".
وتسعى الوزارة من خلال هذه المشاريع الى تعزيز ودعم تنافسية القطاعات الصناعية والتي تعتبر من أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة لتحقيق منافع اقتصادية للمصانع المستفيدة من خلال زيادة الإنتاجية، وتقليل الكلف الانتاجية وتقليل كلف الامتثال للمعايير البيئية والعمل على تقليل مخاطر الاستثمار وتحسين البصمة البيئية/الكربونية بالإضافة الى زيادة القدرة التنافسية للمصانع المحلية من خلال الامتثال للمتطلبات العالمية للتمكن من الدخول لأسواق جديدة.




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