مستعمرون يهاجمون قاطفي الزيتون في قريوت جنوب نابلس
التاريخ
11/6/2023 6:14:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هاجم مستعمرون، اليوم الإثنين، المواطنين الفلسطينيين، خلال قطفهم ثمار الزيتون جنوب نابلس، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاههم.
وأفادت مصادر، بأن عددا من المستعمرين أطلقوا الرصاص باتجاه المواطنين الفلسطينيين خلال قطفهم ثمار الزيتون في قريوت.
وفا
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