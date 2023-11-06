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مستعمرون يهاجمون قاطفي الزيتون في قريوت جنوب نابلس

11/6/2023 6:14:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هاجم مستعمرون، اليوم الإثنين، المواطنين الفلسطينيين، خلال قطفهم ثمار الزيتون جنوب نابلس، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاههم.
وأفادت مصادر، بأن عددا من المستعمرين أطلقوا الرصاص باتجاه المواطنين الفلسطينيين خلال قطفهم ثمار الزيتون في قريوت.
وفا




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