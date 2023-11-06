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القسام تقصف حشود لقوات اسرائيلية متوغلة شمال غرب بيت لاهيا

11/6/2023 6:14:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها قصفت حشود القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا بقذائف هاون.

وكانت قد اعلنت كتائب القسام انها دمرت دبابة صهيونية متوغلة جنوب تل الهوا بقذيفة "الياسين105"

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