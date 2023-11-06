القسام تقصف حشود لقوات اسرائيلية متوغلة شمال غرب بيت لاهيا

القسام تقصف حشود لقوات اسرائيلية متوغلة شمال غرب بيت لاهيا
التاريخ
11/6/2023 6:14:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها قصفت حشود القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا بقذائف هاون.
وكانت قد اعلنت كتائب القسام انها دمرت دبابة صهيونية متوغلة جنوب تل الهوا بقذيفة "الياسين105"
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