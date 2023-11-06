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الاحتلال يقصف مستشفى الطب النفسي الوحيد في غزة ومستشفى العيون

11/6/2023 6:14:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن قوات الاحتلال قصفت مستشفى الطب النفسي الوحيد في القطاع ومستشفى العيون.
وبينت أن هذا القصف يأتي في ظل تعمد الاحتلال استهداف المستشفيات والمراكز الصحية، وسيارات الإسعاف.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، بالتدخل الفوري، ووضع حد لجرائم الاحتلال، والإسراع في تقديم المساعدات الطبية والإغاثية لسكان القطاع.

وقصف الاحتلال فجر اليوم مستشفيي النصر للأطفال والرنتيسي بمدينة غزة ما أسفر عن استشهاد 8 نازحين.

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