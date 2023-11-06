الاحتلال يقصف مستشفى الطب النفسي الوحيد في غزة ومستشفى العيون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن قوات الاحتلال قصفت مستشفى الطب النفسي الوحيد في القطاع ومستشفى العيون.
وبينت أن هذا القصف يأتي في ظل تعمد الاحتلال استهداف المستشفيات والمراكز الصحية، وسيارات الإسعاف.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، بالتدخل الفوري، ووضع حد لجرائم الاحتلال، والإسراع في تقديم المساعدات الطبية والإغاثية لسكان القطاع.
وقصف الاحتلال فجر اليوم مستشفيي النصر للأطفال والرنتيسي بمدينة غزة ما أسفر عن استشهاد 8 نازحين.
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