نقابة الألبسة: تأجيل مهرجان الجمعة البيضاء تضامنا مع أهالي غزة

نقابة الألبسة: تأجيل مهرجان الجمعة البيضاء تضامنا مع أهالي غزة
التاريخ
11/6/2023 6:14:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قررت النقابة العامة لتجار الالبسة والاحذية والاقمشة، اليوم الاثنين، تأجيل فعاليات مهرجان التسوق الجمعة البيضاء، للعام الحالي وذلك تضامنا مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان اسرائيلي غاشم.
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