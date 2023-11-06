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نقابة الألبسة: تأجيل مهرجان الجمعة البيضاء تضامنا مع أهالي غزة

11/6/2023 6:14:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قررت النقابة العامة لتجار الالبسة والاحذية والاقمشة، اليوم الاثنين، تأجيل فعاليات مهرجان التسوق الجمعة البيضاء، للعام الحالي وذلك تضامنا مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان اسرائيلي غاشم.

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