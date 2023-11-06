بيان صادر عن حزب الإتحاد الوطني الأردني نعتز بمواقف جلالة الملك ودعمه في إرسال المساعدات الطبية إلى غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في ظل التحديات التي تواجهها الأمة العربية وفي سياق المشهد الإقليمي الراهن، يعبر حزب الإتحاد الوطني الأردني بكل قوة وإلتزام عن فخره العميق وإعتزازه البالغ بالموقف الأردني الثابت والمتجذر في تأييده للقضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لكل أشكال العدوان ضد أهلنا في قطاع غزة.لقد كان لجلالة الملك عبدالله الثاني دوراً بارزاً في تمثيل هذا الموقف، حيث تحدث باسم الأردن والأمة في مختلف المنتديات العربية والدولية، وأكد على ضرورة وقوف العالم مع الحق والعدالة.

تجلى هذا الدور في الجهود المبذولة لدعم أهلنا في غزة، حيث أصدر جلالته توجيهاته السامية للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بإرسال مساعدات طبية ودوائية عاجلة إلى المستشفى الميداني الأردني هناك.

يعد هذا الفعل البطولي دليلًا قاطعًا على قيادة أردنية حازمة وقادرة على تحقيق ما تعهدت به من دعم لإخوانها في فلسطين، مما جعل الأردن في مصاف الدول الرائدة التي تقف بجانب الحق والعدالة.

التغريدة التي نشرها جلالة الملك على صفحته الخاصة على موقع "أكس" لم تكن مجرد كلمات، بل كانت انعكاسًا لمشاعر ووجدان الشعب الأردني والأمة العربية ككل، في رفض الحرب ودعوة قوية لإيقاف العنف والعدوان.

نحن في حزب الإتحاد الوطني الأردني، نثمن الجهود الكبيرة التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالته، وندعو جميع الأردنيين إلى الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة والجيش العربي والأجهزة الأمنية، خاصة في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة. نأمل أن يسود السلام وأن تعم العدالة في كل ربوع فلسطين الحبيبة.







