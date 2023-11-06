8 شهداء قي قصف الاحتلال لمستشفيي النصر للأطفال والرنتيسي بمدينة غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد 8 نازحين في قصف شنه الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين على مستشفى النصر للأطفال ومستشفى الرنتيسي بمدينة غزة وفقا لما افاد مصدر طبي للجزيرة .
يذكر أن إسرائيل لا تتوانى عن قصف المستشفيات في قطاع غزة رغم تحريم القوانين الدولية لهذا الأمر، خاصة أن مستشفيات غزة تضم آلاف الجرحى والنازحين، مرتكبة بذلك مجازر مخيفة مثلما فعلت بقصفها مستشفيي الشفاء والمعمداني.
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