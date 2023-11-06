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8 شهداء قي قصف الاحتلال لمستشفيي النصر للأطفال والرنتيسي بمدينة غزة

11/6/2023 6:14:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 8 نازحين في قصف شنه الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين على مستشفى النصر للأطفال ومستشفى الرنتيسي بمدينة غزة وفقا لما افاد مصدر طبي للجزيرة .


يذكر أن إسرائيل لا تتوانى عن قصف المستشفيات في قطاع غزة رغم تحريم القوانين الدولية لهذا الأمر، خاصة أن مستشفيات غزة تضم آلاف الجرحى والنازحين، مرتكبة بذلك مجازر مخيفة مثلما فعلت بقصفها مستشفيي الشفاء والمعمداني.


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